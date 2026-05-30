Arco de Trajano: el monumento gratuito que sostiene Mérida

El Arco de Trajano no se visita como se visita el Teatro Romano. No hay torno, ni horario de acceso, ni entrada combinada que marque el inicio del recorrido. Se llega a él caminando, casi siempre desde la Plaza de España, desde la calle Santa Eulalia o desde el entorno del Templo de Diana. Y de pronto aparece: una mole de granito alzada en mitad de la ciudad, entre fachadas, bancos, turistas, vecinos y terrazas.

Esa es parte de su fuerza. El monumento no está aislado en un recinto arqueológico, sino incorporado al paisaje urbano de Mérida. La Unesco subraya precisamente que los monumentos del conjunto emeritense se han integrado en la ciudad actual como elementos del paisaje urbano, manteniendo su significado histórico y científico.

Su impacto no se mide solo por quienes se detienen a leer el panel o a hacerse una fotografía. Se mide también por el modo en que conduce el paseo. El Arco de Trajano funciona como bisagra entre la Mérida monumental y la Mérida cotidiana: une patrimonio, comercio, hostelería, alojamiento y calle.

Kardo Maximus

Aunque el nombre ha quedado fijado en la memoria popular, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida recuerda que la denominación de Arco de Trajano procede de la tradición emeritense. El monumento se sitúa en el Kardo Maximus, la vía principal que cruzaba la ciudad romana de norte a sur, y probablemente daba acceso a un recinto sagrado vinculado a un templo de culto imperial, construido en la primera mitad del siglo I después de Cristo.

Ese dato cambia la mirada. No se trata simplemente de un arco bello para fotografiar, sino de una pieza de lectura urbana. A través de él se comunicarían el Foro Municipal y el Foro Provincial, situado en torno a la actual Plaza de la Constitución, donde se levantaban edificios civiles y religiosos relacionados con la administración de Lusitania.

El valor económico

Mérida fue capital provincial romana, y eso explica la escala de sus restos. El Ministerio de Cultura recuerda que el Conjunto Arqueológico de Mérida fue inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial en 1993 como ejemplo notable de edificación pública del Imperio romano y testimonio excepcional de una etapa decisiva de la historia.

El Arco de Trajano tiene una particularidad económica: no genera ingresos directos por entrada, pero alimenta el circuito turístico. La entrada completa del Conjunto Histórico-Arqueológico permite visitar los recintos gestionados por el Consorcio, como Teatro y Anfiteatro, Circo, Alcazaba, Morería, Cripta de Santa Eulalia, Casa del Mitreo-Columbarios, Casa del Anfiteatro y Centro de Interpretación del Templo de Diana, con una tarifa general de 17 euros. El arco queda fuera de esa lógica de pago.

Ahí está su singularidad. Es patrimonio gratuito en una ciudad donde la economía turística se apoya en una red de monumentos visitables, hoteles, apartamentos, restaurantes, guías, tiendas y eventos. El arco no vende una entrada, pero suma minutos de estancia. Y en turismo, quedarse más tiempo suele traducirse en desayunar, comer, comprar, dormir o contratar una visita.

Ese valor indirecto es clave para el centro histórico. Un visitante que llega al Teatro Romano puede terminar en el Arco de Trajano; otro que parte de la Plaza de España puede enlazarlo con el Templo de Diana; quien busca una fotografía nocturna puede prolongar el paseo por la zona. El monumento funciona como una estación más dentro de la economía del caminar.

La economía de un monumento gratuito es menos visible que la de una taquilla, pero no menor. Genera tránsito, valor de ubicación, demanda de visitas guiadas, contenido para redes sociales y una imagen de ciudad reconocible.