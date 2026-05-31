Mérida eleva a 90 euros las ayudas para material escolar del próximo curso

El Ayuntamiento de Mérida refuerza su línea de ayudas para material escolar de cara al próximo curso. La nueva convocatoria, presentada este viernes por la delegada de Educación, Susana Fajardo, eleva la cuantía de 70 a 90 euros por alumno y está pensada para ayudar a las familias a afrontar los gastos del inicio del curso 2026/2027.

Las ayudas, aprobadas por la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, están dirigidas al alumnado desde el segundo ciclo de Infantil hasta el final de la ESO, incluido también el alumnado de Educación Especial. Para esta convocatoria, el consistorio destina un presupuesto propio de 30.000 euros.

Según explicó Fajardo, el objetivo es complementar las becas y ayudas para libros que conceden la Junta de Extremadura y el Ministerio de Educación. La ayuda municipal podrá destinarse a la adquisición de material escolar como mochilas, cuadernillos de inglés, bolígrafos, carpetas, libretas y otros artículos necesarios para el inicio del curso.

Solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se ha abierto este viernes, 29 de mayo, y permanecerá abierto hasta el próximo 11 de junio. Las familias interesadas podrán tramitar la petición a través de la sede telemática o de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento de Mérida.

La edil señaló que las bases están disponibles en la página web municipal y se han adaptado a lectura fácil, con el fin de facilitar el acceso a la información a todas las personas interesadas. El calendario previsto fija la publicación de la lista provisional de ayudas el 10 de julio. Después se abrirá el correspondiente plazo de subsanaciones y la lista definitiva se publicará el 21 de agosto.

Tanto la relación provisional como la definitiva podrán consultarse en el tablón de anuncios del consistorio y en la web municipal, dentro del área de Educación. En este sentido, Fajardo remarcó que el objetivo es que las familias puedan retirar el material escolar a partir de esa fecha para que el alumnado pueda iniciar el curso con el nuevo material gracias a estas ayudas municipales.

Este programa se puso en marcha en el año 2015, con la llegada del actual equipo de gobierno al ayuntamiento. En la convocatoria del pasado año se concedieron 284 ayudas y la Delegación de Educación espera mantener una cifra similar este curso, teniendo en cuenta la evolución de la natalidad y del número de matriculaciones.