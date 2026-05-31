ExpacioMérida: la milla de oro de la industria en Extremadura

ExpacioMérida no es un polígono industrial convencional. Forma parte de las áreas empresariales Expacio promovidas por Extremadura Avante para ofrecer suelo industrial, infraestructuras y servicios de primer nivel a grandes iniciativas empresariales, industriales y logísticas que quieran implantarse en Extremadura. La red Expacio cuenta con dos grandes áreas: ExpacioMérida y ExpacioNavalmoral.

Su objetivo inicial fue claro: disponer de suelo de altas prestaciones para proyectos que necesitaran grandes parcelas, buena conexión por carretera y ferrocarril y capacidad de crecimiento. Cuando se inauguró su primera fase, en 2013, la Junta destacó que el área empresarial ofrecía infraestructuras para necesidades industriales, logísticas y empresariales, con parcelas de uso industrial y terciario.

Junta de Extremadura

La idea de fondo era que Mérida no dependiera solo de su peso administrativo, turístico y de servicios, sino que recuperara parte de su vocación industrial. Por eso este enclave se pensó como una pieza estratégica: suelo amplio, conectado y preparado para empresas que no encajan en pequeños polígonos por volumen, actividad o necesidades logísticas.

El área empresarial está en el término municipal de Mérida, al sur del casco urbano. El Diario Oficial de Extremadura sitúa la parcela de la futura fábrica de cátodos dentro del parque empresarial y precisa que el emplazamiento está junto a la Nacional 630 y próximo a la A-66. En el análisis de alternativas del proyecto de Yuneng se recoge además que ExpacioMérida está ubicado a unos 13 kilómetros al sur del casco urbano.

El enclave

Esa ubicación es una de sus principales fortalezas. El enclave queda conectado con el eje norte-sur de la A-66, con la N-630 y con las posibilidades logísticas del ferrocarril. Extremadura Avante Logística incluye la terminal de Mérida dentro de su red de terminales ferroviarias intermodales, junto a Badajoz y Navalmoral de la Mata, y destaca que la terminal de este espacio facilita la carga hacia Portugal y Europa.

Esa mezcla de carretera, suelo industrial y terminal ferroviaria explica por qué el parque empresarial vuelve a aparecer en los últimos grandes anuncios económicos de la región. Para Mérida, el reto es convertir esa ventaja geográfica en empleo, actividad auxiliar y movimiento real durante todo el año.

La actividad contrastada en la zona incluye la planta del Consorcio Oleícola Extremeño, inaugurada en 2015. Se trata de una almazara y planta de aprovechamiento de subproductos del olivar, con capacidad para procesar 50 millones de kilos de aceituna por campaña. El proyecto supuso una inversión de 19,5 millones de euros y preveía la creación de 18 empleos fijos.

Aquella almazara fue presentada entonces como la primera piedra de la reindustrialización de Mérida. El proyecto encajaba con la fortaleza agroalimentaria extremeña: aceite de oliva virgen extra, aceites de orujo, aprovechamiento del hueso de aceituna, pulpa para biomasa y capacidad para absorber parte de la producción olivarera de la comunidad.

La terminal

Además, el área empresarial cuenta con la terminal ferroviaria intermodal integrada en la red de Extremadura Avante Logística. No es una fábrica, pero sí una infraestructura clave para que el enclave funcione como nodo de mercancías. La propia sociedad logística destaca que la terminal emeritense tiene capacidad para 800 contenedores y trenes de hasta 550 metros.

La foto actual, por tanto, combina actividad existente y grandes expectativas. Durante años, ExpacioMérida tuvo más suelo disponible que empresas instaladas. En 2019, se citaban datos de Extremadura Avante y se señalaba que en Mérida se habían desarrollado 72 hectáreas de las 207 previstas en el conjunto del área, con una empresa asentada sobre 64.000 metros cuadrados.

El proyecto que ha devuelto este espacio al centro del debate industrial es la fábrica de materiales catódicos para baterías de Hunan Yuneng. La Junta de Extremadura anunció el 29 de abril de 2026 la compraventa de la parcela I-103, de 467.000 metros cuadrados, por parte de la fábrica de Cátodos de Hunan Yuneng.

Se trata de una planta para fabricar materiales catódicos para baterías, una actividad vinculada a la cadena de valor del vehículo eléctrico y al almacenamiento energético. La Junta la considera una de las mayores inversiones industriales captadas en Extremadura y la primera planta de este tipo en Europa.

El proyecto anunciado por el Ejecutivo regional contempla una inversión cercana a los 800 millones de euros, capacidad productiva de hasta 300.000 toneladas anuales y la creación de cientos de empleos. La administración autonómica también señaló que el proyecto ya obtuvo autorización ambiental y licencia de obra municipal.