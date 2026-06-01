Comprar en el comercio de Mérida tendrá premio en la nueva Feria de la Primavera

Mérida pondrá en marcha el próximo 5 de junio la primera edición de la Feria de la Primavera, una iniciativa con la que el comercio local quiere salir a la calle, atraer público al centro y premiar la fidelidad de quienes compran en los establecimientos de proximidad. La cita, impulsada por la Asociación de Comerciantes de Mérida en colaboración con el ayuntamiento, se desarrollará en la Puerta de la Villa entre las 17.30 y las 21.00 horas.

La jornada incluirá actividades de ocio, propuestas para familias y diferentes obsequios para los clientes de los comercios. La delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias, presentó el pasado viernes la feria junto a la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Mérida, Chari Gallego. Iglesias destacó que esta nueva actividad forma parte de la apuesta municipal por impulsar iniciativas que generen movimiento en las calles, atraigan a vecinos y visitantes y favorezcan el consumo en el comercio de cercanía.

Durante la presentación, la responsable municipal subrayó la "buena sintonía" entre el consistorio y la asociación, así como la voluntad de seguir trabajando de forma conjunta para fortalecer el tejido comercial de la ciudad. Por su parte, Gallego explicó que la feria nace con un doble objetivo: dinamizar el comercio local y agradecer la confianza de los clientes. La propuesta servirá, según señaló, para despedir la primavera con una tarde de compras y ocio dirigida tanto a jóvenes como a familias.

Premios

Los clientes que compren en los establecimientos participantes recibirán vales que podrán canjear durante la jornada del 5 de junio por actividades como globoflexia, palomitas, algodón de azúcar o un fotomatón 360 grados. Además, entre el 1 y el 6 de junio, los comercios adheridos dispondrán de urnas para que los clientes depositen las papeletas recibidas con sus compras. Con ellas podrán participar en el sorteo de dos bonos dobles para asistir al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

El sorteo se celebrará el martes 9 de junio y los ganadores se anunciarán a través de las redes sociales de la Asociación de Comerciantes de Mérida. La entidad confía en que esta primera edición contribuya a reforzar el apoyo al comercio de proximidad y convierta las compras en una experiencia más participativa en el centro de la ciudad.