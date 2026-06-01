El PP acusa a Osuna de dejar a Mérida expuesta a los incendios por los solares sin desbrozar

El PP de Mérida ha acusado al gobierno local de Antonio Rodríguez Osuna de dejar la ciudad expuesta a un riesgo innecesario de incendios por la presencia de parcelas sin desbrozar en distintos puntos del municipio. Los populares han denunciado la "absoluta falta de previsión" del Ejecutivo socialista justo cuando la capital extremeña ha entrado ya en la temporada de peligro alto de incendios y después de varias semanas marcadas por las altísimas temperaturas.

El Grupo Municipal Popular ha alertado de que numerosos solares, tanto de titularidad municipal como privada, se encuentran actualmente en una situación de "abandono absoluto", con maleza seca acumulada que, según la formación, actúa como "un auténtico polvorín" a escasos metros de viviendas, empresas, infraestructuras y zonas transitadas por los vecinos.

Las altas temperaturas no son una sorpresa

Desde el PP han lamentado el "desdén" del PSOE ante un problema que, según han señalado, se repite cada año con la llegada del calor. "Las altísimas temperaturas no son una sorpresa; la falta de gestión y control del Ayuntamiento, sí", ha criticado la formación, que ha reclamado actuaciones urgentes para evitar que la acumulación de vegetación seca pueda derivar en un incendio.

Los populares han considerado que la situación actual es consecuencia directa de la ausencia de una política real de prevención por parte del gobierno municipal. "Las olas de calor y las altas temperaturas que estamos sufriendo en Mérida no son ninguna sorpresa en esta época del año. Es una tremenda irresponsabilidad que el PSOE no haya movido un solo dedo para anticiparse a este escenario", han señalado desde el grupo municipal.

El PP ha recordado, además, que ya existen precedentes de incendios iniciados por causas similares, por lo que ha reprochado al Ayuntamiento no solo la falta de actuación en los solares municipales, sino también la "ausencia total de control y mano firme" para exigir a los propietarios privados el cumplimiento de las ordenanzas de limpieza y mantenimiento de solares.

Un camión de bomberos trabaja en la extinción de un incendio en una zona con vegetación seca. / El Periódico Extremadura

Las barriadas, en alerta por la maleza seca

La formación ha subrayado que este problema no debe abordarse como una cuestión estética, sino como un asunto de seguridad pública. Según ha indicado el PP, vecinos de distintas barriadas de Mérida han trasladado su preocupación ante el temor de que cualquier chispa pueda provocar un incendio con consecuencias imprevisibles cerca de sus casas.

Los populares han puesto el foco especialmente en zonas como el polígono industrial El Prado, donde, según han denunciado, existen numerosas parcelas "abandonadas" con un "altísimo riesgo de incendio" y con posibilidad de propagación a otros terrenos próximos. A juicio del PP, esta situación evidencia una falta de vigilancia y planificación por parte del equipo de gobierno.

"El desdén del equipo de gobierno del PSOE está poniendo en riesgo innecesario el patrimonio y la seguridad de los emeritenses. No se puede gobernar a golpe de improvisación cuando lo que está en juego es la protección de la ciudad frente al fuego", han añadido los populares.

El PP exige un plan de choque inmediato

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular ha exigido al alcalde y a su equipo de gobierno la puesta en marcha inmediata de un plan de choque urgente para el desbroce y limpieza de todas las parcelas de titularidad municipal. También ha pedido que se activen expedientes y requerimientos a los propietarios de solares privados para que procedan a su limpieza bajo la correspondiente supervisión técnica.

El PP ha reclamado igualmente una mayor vigilancia y una mejor planificación preventiva para que esta situación no vuelva a repetirse año tras año. A juicio de los populares, Mérida no puede afrontar la temporada de mayor riesgo de incendios con parcelas llenas de maleza seca, solares sin control y barriadas pendientes de que una chispa convierta el abandono en una emergencia.