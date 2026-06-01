Trenes de 550 metros y 800 contenedores: Mérida entra en otra liga logística

La terminal ferroviaria de ExpacioMérida inicia su actividad dentro del tráfico de mercancías entre Barcelona y Sevilla. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, defiende que la infraestructura abre una nueva etapa para atraer empresas, generar empleo y reforzar el peso logístico de Mérida.

Un nuevo papel para Mérida en el mapa logístico

El regidor emeritense ha valorado el inicio de la actividad de la terminal ferroviaria de ExpacioMérida como "un antes y un después para el desarrollo logístico e industrial de la ciudad". La infraestructura comienza a operar como punto estratégico dentro del tráfico ferroviario de mercancías que conecta Barcelona y Sevilla de la mano del operador logístico Multirail.

Osuna ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de esta instalación, que sitúa a la capital extremeña en una posición relevante dentro del transporte intermodal de mercancías. Según ha señalado, la ciudad llevaba tiempo reivindicando el aprovechamiento de su ubicación geográfica y de sus conexiones para ganar peso en el movimiento de mercancías por ferrocarril.

El primer edil ha afirmado que esta entrada en funcionamiento supone "un paso decisivo para consolidar a Mérida como uno de los grandes nodos logísticos del suroeste peninsular". En su valoración, la terminal refuerza el papel de la capital extremeña en una red de comunicaciones que conecta el centro y el sur de España con otros mercados.

Oportunidades para empresas y empleo

El alcalde ha vinculado el inicio de este nuevo tráfico ferroviario con la posibilidad de atraer inversiones y nuevas empresas al área empresarial de ExpacioMérida. A su juicio, la actividad de la terminal "abre enormes oportunidades para la atracción de empresas, la generación de actividad económica y la creación de empleo en Mérida y su entorno".

Acceso al área empresarial de ExpacioMérida. / Ayuntamiento de Mérida

La infraestructura se incorpora así al discurso municipal sobre el desarrollo industrial de Mérida, en un momento en el que los suelos empresariales y la mejora de las conexiones se presentan como factores decisivos para competir con otros enclaves logísticos. La puesta en marcha de la terminal permite a la ciudad ofrecer una alternativa ferroviaria para el transporte de mercancías, con capacidad para integrarse en cadenas logísticas más amplias.

Osuna ha insistido en que el impacto no debe medirse solo por la actividad ferroviaria inicial, sino también por el efecto que pueda tener sobre la implantación de empresas vinculadas a la distribución, la industria y los servicios asociados al transporte.

Trenes de 550 metros y 800 contenedores

La terminal de ExpacioMérida está preparada para gestionar trenes de hasta 550 metros y dispone de espacio para 800 contenedores, según los datos trasladados por el Ayuntamiento. Para el alcalde, esas prestaciones colocan a la ciudad "en condiciones de competir logísticamente con otros grandes centros de distribución del país".

El nuevo servicio se vincula al tráfico de mercancías impulsado por Multirail entre Barcelona y Sevilla, con Mérida como punto intermedio de valor para la operativa ferroviaria. La apuesta por el transporte intermodal permite combinar el ferrocarril con otros modos de transporte y puede contribuir a mejorar la eficiencia de los desplazamientos de mercancías.

El Ayuntamiento subraya que la consolidación de esta infraestructura como hub ferroviario refuerza la posición estratégica de Mérida dentro del corredor logístico entre el centro, el sur de España y Europa. La capital extremeña aspira con ello a ganar presencia en un ámbito en el que Extremadura busca históricamente mejorar sus conexiones y su capacidad de atraer actividad industrial.

Vista general de ExpacioMérida. / Ayuntamiento de Mérida

Una primera fase con margen de crecimiento

Antonio Rodríguez Osuna ha mostrado su confianza en que esta primera fase de actividad ferroviaria crezca en frecuencias y volumen de mercancías. El objetivo municipal es que la terminal no se limite a un arranque puntual, sino que avance hacia una consolidación estable dentro de la red logística regional.

El alcalde ha defendido que Mérida cuenta con condiciones para convertirse en una referencia logística e industrial de Extremadura. La entrada en funcionamiento de la terminal de mercancías supone, según su valoración, una oportunidad para que el área empresarial gane visibilidad ante operadores, empresas y posibles inversores.

A partir de ahora, la evolución de las frecuencias, el volumen de contenedores y la llegada de nuevas compañías serán claves para medir el alcance real de esta nueva etapa. El ayuntamiento confía en que el inicio de la actividad marque el comienzo de un crecimiento sostenido para Mérida y su entorno.