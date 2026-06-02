Las calles de Montealto se convierten en un circuito ilegal de coches y motos en Mérida

La barriada de Montealto de Mérida lleva varias semanas viviendo una situación que los vecinos han definido como "insoportable". Durante los fines de semana, aunque en ocasiones también los miércoles y jueves, varias zonas del barrio se han convertido por la noche en una improvisada pista de competición, con carreras ilegales de motos y coches protagonizadas por jóvenes, ruido constante y concentraciones que reflejan una situación que los residentes califican de "insostenible".

No nos dejan descansar

El problema no es solo el ruido (aunque también). Lo que realmente inquieta a los residentes es el riesgo constante que, según denuncian, generan coches y motos circulando a gran velocidad, con maniobras peligrosas en calles del barrio durante la noche. Así lo ha advertido el presidente de la asociación vecinal del barrio emeritense, Antonio Coco, que ha asegurado que los vecinos están "cansados" de una situación que se repite desde hace tiempo. "No nos dejan descansar", ha señalado.

Un agente de la Policía Nacional. / Policía Nacional

Policía Nacional y Local

Coco ha explicado que los vecinos ya han puesto estos hechos en conocimiento tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local para que se intensifique la vigilancia en la zona y estos episodios cesen cuanto antes. La preocupación vecinal no se limita, además, a las carreras. Según ha indicado, estas concentraciones también dejan tras de sí restos de basura, suciedad y botellones en distintos puntos de la barriada.

Destrozos y basura

A ello se suman actos vandálicos que han afectado al 'parque de arriba' situado en esta zona de la capital extremeña, donde se han producido destrozos y se encuentra muchas veces lleno de basura en las últimas semanas. Desde la asociación vecinal confían en que la intervención policial permita poner fin cuanto antes a unos episodios que, según denuncian, están alterando la convivencia diaria en el barrio. Los vecinos reclaman una respuesta rápida para recuperar la tranquilidad en Montealto y evitar que estas carreras, botellones y actos vandálicos sigan marcando las noches de la barriada emeritense.