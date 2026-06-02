Mérida se moviliza con AOEX para que ningún paciente con cáncer camine solo

La solidaridad volverá a sentarse a la mesa en Mérida para apoyar a quienes atraviesan un proceso oncológico y a sus familias. La Asociación Oncológica Extremeña (AOEX) ha presentado este lunes su XIII Gala Solidaria, una cita ya consolidada en el calendario social de la ciudad y que se celebrará el próximo 6 de junio en el Restaurante El Yate.

La delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo, y la presidenta de AOEX en Mérida, Amalia Franco, dieron a conocer ayer los detalles de una convocatoria que volverá a reunir a personas, empresas y entidades comprometidas con una causa que cada año suma más apoyos en la capital extremeña.

Apoyo a AOEX

Durante la presentación, Susana Fajardo ha destacado que el principal motivo de esta cita ha sido "apoyar a AOEX en esta decimotercera gala solidaria", al tiempo que ha subrayado el papel fundamental que desempeñan las entidades sociales en la construcción de una ciudad más humana y comprometida.

"Desde el Ayuntamiento siempre intentamos colaborar con las entidades para que tengan esa visibilidad y podamos poner en valor todo su trabajo. Las verdaderas protagonistas son las asociaciones y las personas que dedican su tiempo a mejorar la vida de los demás, ayudando a familias y personas que atraviesan situaciones difíciles", ha señalado la delegada.

Fajardo ha agradecido especialmente la labor que desarrolla AOEX en Mérida, así como el trabajo diario de su presidenta, Amalia Franco, y el compromiso de toda la asociación con los pacientes oncológicos y sus familiares.

Por su parte, Amalia Franco ha manifestado su satisfacción por poder celebrar una nueva edición de una gala que nació hace trece años "con mucha ilusión y también con la incertidumbre de cuánto tiempo podría mantenerse". Sin embargo, el paso de los años ha confirmado el respaldo de la sociedad emeritense y extremeña a esta iniciativa solidaria.

Cerca de 80 empresas colaboradoras

"Cada año conseguimos que más personas se solidaricen con nuestra causa, bien asistiendo a la gala o colaborando a través de la fila cero en el número ES85 3009 0045 1427 1920 9526", ha explicado Franco, quien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar de cualquiera de las dos formas.

Presentación de la XIII Gala Solidaria de AOEX, que se celebrará el 6 de junio en el Restaurante El Yate. / Ayuntamiento de Mérida

La presidenta de AOEX ha destacado además la extraordinaria respuesta del tejido empresarial, con la colaboración de cerca de 80 empresas que este año han realizado donaciones de regalos para los sorteos que se celebrarán durante la gala. Esta será una de las principales vías para incrementar la recaudación destinada a los programas de la asociación.

Asimismo, ha informado de que el cubierto para asistir a la gala tendrá un coste de 35 euros para adultos y 18 euros para menores, e ha insistido especialmente en la importancia de la fila cero para aquellas personas que, por cualquier circunstancia, no puedan acudir al evento pero deseen colaborar.

Atención psicológica en el Hospital de Mérida

Los fondos obtenidos se destinarán íntegramente a los distintos programas y servicios que AOEX desarrolla en Mérida y su área de influencia. Entre ellos se encuentra el servicio de psicooncología que la entidad mantiene en el Hospital de Mérida, facilitando atención psicológica especializada tanto a pacientes como a familiares.

Amalia Franco ha puesto en valor el trabajo que realiza la psicóloga María Claudia Cortés, quien acompaña a las personas afectadas por el cáncer durante todo el proceso y continúa prestando atención gratuita incluso después de la recuperación médica del paciente.

La presidenta ha recordado además que AOEX no recibe subvenciones suficientes para sostener toda su actividad, por lo que gran parte de los recursos proceden de eventos solidarios como esta gala y de las cuotas de sus socios.

"Estamos aquí para ayudar a los pacientes y a sus familiares durante todo el tiempo que lo necesiten. Nuestro compromiso es estar a su lado, ofreciendo apoyo, orientación y acompañamiento", ha concluido.

La XIII Gala Solidaria de AOEX volverá a convertirse así en un gran encuentro de solidaridad, donde la sociedad emeritense demostrará una vez más su compromiso con las personas que luchan contra el cáncer y con las entidades que trabajan diariamente para mejorar su calidad de vida.