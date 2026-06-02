El espacio seguro de Mérida para mujeres que intentan recuperar su vida tras la violencia machista

La Delegación de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Mérida ha presentado este martes el programa de acompañamiento emocional grupal "La Morera", una iniciativa destinada a mujeres que han vivido situaciones de violencia de género y que está financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, impulsado por el Ministerio de Igualdad.

La delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, ha explicado que este proyecto nace para dar respuesta a una realidad que no siempre termina cuando cesa la situación de violencia. Según ha señalado, la violencia machista deja secuelas que "permanecen mucho tiempo después de haber finalizado la situación de violencia".

El programa, ha indicado Aragoneses, supone "un paso más hacia una atención integral, humana y transformadora, poniendo a las mujeres en el centro y reconociendo su capacidad de recuperación, fortaleza y autonomía".

Más allá de la atención inmediata

La responsable municipal ha defendido que las políticas de igualdad no deben limitarse a intervenir cuando aparece la violencia, sino que también deben acompañar los procesos posteriores de recuperación. En esa línea, ha subrayado que "salir de la violencia es un paso esencial, pero recuperar plenamente la vida y el bienestar es el verdadero objetivo".

El Ayuntamiento de Mérida enmarca esta iniciativa dentro de una atención más amplia a las mujeres que han sufrido violencia machista, con especial atención a la reconstrucción personal, la autonomía y la recuperación de la confianza.

Aragoneses ha destacado que "La Morera" es una iniciativa pionera en la ciudad y ha precisado que parte del proyecto creado y desarrollado por Lucía Madera del Río, psicóloga sanitaria especializada en terapias contextuales.

Grupos reducidos durante cuatro meses

Lucía Madera del Río ha participado también en la presentación del programa. La profesional cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito clínico y de la salud, con atención psicológica a población adulta e infantojuvenil.

Madera del Río ha explicado que el programa busca ofrecer espacios seguros en los que las mujeres puedan cuidarse, encontrarse con otras mujeres y desarrollar recursos para afrontar las dificultades de la vida. En este caso, se trata de una aplicación específica de "La Morera" dirigida a mujeres que han vivido situaciones de violencia de género.

Presentación en Mérida del programa "La Morera", dirigido a mujeres que han vivido situaciones de violencia de género. / Ayuntamiento de Mérida

El proyecto se desarrollará en formato grupal, con entre 6 y 8 participantes, y tendrá una duración de cuatro meses. Combinará sesiones presenciales, acompañamiento entre sesiones y materiales de trabajo personal.

La dimensión emocional de la violencia

La psicóloga ha señalado que, cuando se habla de violencia de género, suele ponerse el foco en la protección, los recursos jurídicos o la atención social. Ha recalcado que esos recursos son "fundamentales y absolutamente necesarios", pero ha añadido que existe también una dimensión emocional que debe ser atendida.

En ese ámbito, el programa pretende acompañar procesos relacionados con la dificultad para volver a sentirse segura, la culpa, la vergüenza, la pérdida de confianza o la sensación de haber dejado de reconocerse a una misma.

Durante los cuatro meses de trabajo, las participantes abordarán aspectos vinculados con la regulación emocional, la recuperación de la confianza, el fortalecimiento de los vínculos, la capacidad de establecer límites y la reconstrucción de un proyecto de vida propio.

Apoyo mutuo y autonomía

Madera del Río ha insistido en que el objetivo del programa no es volver una y otra vez sobre el daño, sino ofrecer un espacio seguro desde el que desarrollar recursos para relacionarse de otra manera con el presente y avanzar hacia una vida más acorde con lo que cada mujer desea para sí misma.

La profesional ha destacado también el valor del formato grupal, porque permite compartir experiencias, favorecer la comprensión y generar apoyo mutuo. Según ha indicado, uno de los aspectos más valiosos de estos espacios es que las participantes puedan comprobar que "no están solas".

La finalidad última del proyecto, ha concluido Madera del Río, es favorecer que las mujeres recuperen confianza, autonomía y capacidad de elección sobre sus propias vidas, fortaleciendo recursos que puedan acompañarlas mucho más allá de la duración del programa.