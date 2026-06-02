Vecinos y Fondenex se rebelan contra la dejadez que condena al depósito histórico del acueducto de San Lázaro

El depósito de agua anexo al acueducto de San Lázaro, también conocido como Rabo de Buey, ha vuelto al centro de la reivindicación patrimonial en Mérida. Fondenex (Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura) ha reclamado su recuperación, rehabilitación y protección, una petición a la que también se han sumado vecinos de la zona, que llevan tiempo alertando del deterioro de este enclave histórico y de la necesidad de actuar antes de que el abandono siga avanzando.

La entidad ha recordado que tanto los tramos romanos como los del siglo XVI del acueducto de San Lázaro están declarados Bien de Interés Cultural, en 1912 y 1988, respectivamente. En ese entorno protegido se encuentra este depósito, un inmueble ligado a la historia del abastecimiento de agua de la ciudad y que, pese a su estado actual, conserva todavía elementos de gran valor y posibilidades reales de recuperación.

Un depósito del siglo XIX junto al acueducto

Según ha explicado Fondenex, las obras de construcción del depósito comenzaron el 19 de septiembre de 1885, durante el mandato del alcalde José Becerra Cervantes, y finalizaron el 15 de noviembre de 1888, bajo la alcaldía de Pedro Mª Plano García.

Estado actual del depósito histórico del acueducto de San Lázaro, con pintadas y signos de deterioro en su exterior. / Cedida a El Periódico Extremadura

Así figura todavía en una placa de mármol conservada en el edificio, en la que también puede leerse que "la cañería desde su origen a este depósito mide 4.031 metros lineales contiene en su trayecto 99 registros y 4 entradas".

El inmueble, situado junto al acueducto romano, forma parte de una memoria urbana e hidráulica que Fondenex y los vecinos consideran que no puede seguir relegada al olvido. La organización ha defendido que se trata de un espacio con valor histórico suficiente para ser limpiado, protegido y rehabilitado.

Agua que sigue llegando desde Las Tomas

Uno de los aspectos más llamativos de la denuncia es que al depósito sigue llegando agua cristalina procedente de la captación de Las Tomas, en la carretera de Cáceres. Sin embargo, según ha señalado Fondenex, ese caudal ya no se utiliza para ningún fin y acaba vertido directamente a la red y, posteriormente, al río.

Estado actual del depósito histórico del acueducto de San Lázaro, con pintadas y signos de deterioro en su exterior. / Cedida a El Periódico Extremadura

La entidad considera que esta situación supone una pérdida difícil de justificar, ya que se trata de decenas de miles de litros de agua que podrían aprovecharse para el riego de zonas verdes de la ciudad. Para Fondenex, no solo se está dejando perder un recurso, sino también una oportunidad para dar uso a una infraestructura histórica que todavía mantiene actividad hidráulica.

Un espacio dentro del entorno protegido

Fondenex ha apelado al Real Decreto 960/1988, de 2 de septiembre, por el que se declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, el acueducto de San Lázaro del siglo XVI. Según ha recordado la entidad, la delimitación del entorno afectado comprende 60 metros lineales a ambos lados del acueducto, por lo que el depósito quedaría incluido en esa zona de protección.

También ha citado la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, cuyo artículo 38.1 establece que el entorno de los monumentos estará constituido por los inmuebles y espacios colindantes inmediatos, y que ese entorno "gozará de la misma protección que el bien inmueble de que se trate".

Estado actual del depósito histórico del acueducto de San Lázaro, con pintadas y signos de deterioro en su exterior. / Cedida a El Periódico Extremadura

Con estos argumentos, la entidad ha defendido que el depósito no puede considerarse un elemento aislado, sino una pieza vinculada al conjunto patrimonial del acueducto y, por tanto, merecedora de una actuación urgente.

Recuperable pese al deterioro

Aunque el estado actual del inmueble es de absoluto abandono, Fondenex ha señalado que un arquitecto colaborador ha certificado que no existen daños estructurales preocupantes. Según esta valoración, elementos como la bóveda, la piscina, la escalera y las paredes se conservan en buen estado y son perfectamente recuperables.

La entidad sostiene que esta circunstancia refuerza la necesidad de actuar cuanto antes, ya que el depósito todavía puede rehabilitarse sin que la intervención tenga que partir de una situación irreversible. El principal problema, según denuncia, no sería tanto el estado estructural como la falta de mantenimiento, limpieza y protección frente a actos vandálicos.

Estado actual del depósito histórico del acueducto de San Lázaro, con pintadas y signos de deterioro en su exterior. / Cedida a El Periódico Extremadura

Petición a las administraciones

Fondenex se ha dirigido a la directora general de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, al director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y al alcalde de Mérida para que, en primer lugar, se aclare la propiedad del inmueble.

Una vez resuelta esa cuestión, la organización reclama que se proceda a su limpieza, rehabilitación y protección, con el objetivo de frenar el deterioro de un espacio que considera parte de la historia de Mérida y del entorno del acueducto de San Lázaro.

La reivindicación cuenta además con el respaldo de vecinos de la zona, que se han sumado a la petición de Fondenex para recuperar este enclave y evitar que continúe expuesto a la dejadez, el vandalismo y la pérdida progresiva de valor patrimonial.

Estado actual del depósito histórico del acueducto de San Lázaro, con pintadas y signos de deterioro en su exterior. / Cedida a El Periódico Extremadura

Impulso vecinal

Fondenex ha agradecido de forma expresa la implicación de la Asociación de Vecinos Enrique Tierno Galván y, sobre todo, de su presidente, José Hernández, por impulsar la recuperación de este espacio.

La entidad considera que esta iniciativa vecinal ha sido clave para volver a poner el foco sobre un depósito que, pese a su discreta presencia junto al acueducto, representa un testigo importante de la historia de Mérida y del antiguo sistema de abastecimiento de agua de la ciudad.