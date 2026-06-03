La prensa de Mérida premia al Festival de Teatro, la Guardia Civil y Máximo Durán en la gala de sus 25 años

La Asociación de la Prensa de Mérida, integrada por un centenar de socios, celebrará este jueves la gala conmemorativa de su 25 aniversario, un acto que tendrá lugar en el auditorio del Centro Cultural Alcazaba y que estará abierto al público.

La cita cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida y está prevista la asistencia del alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna; de la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano; y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, entre otros representantes institucionales.

La entidad emeritense llega a este aniversario como una de las organizaciones profesionales vinculadas al periodismo en Extremadura, con una actividad centrada en la defensa del oficio, el encuentro entre profesionales y la visibilidad del trabajo informativo en la capital autonómica.

Reconocimientos al periodismo y a la cultura

Con motivo de esta efeméride, la asociación ha decidido distinguir al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, uno de los grandes referentes culturales de la ciudad y de Extremadura. El galardón será recogido por su director, Jesús Cimarro.

También será premiado el departamento de comunicación de la Guardia Civil en Extremadura. Sus responsables de prensa, Conchi Nieto e Israel Bolaños, serán los encargados de recoger el reconocimiento durante la gala.

La asociación concederá además el Premio de Honor al periodista Máximo Durán, ya jubilado, que presidió durante 22 años la Asociación de la Prensa de Mérida. El reconocimiento subraya una trayectoria muy ligada al desarrollo de la organización y al periodismo local en la ciudad.

Actuaciones creadas para el aniversario

La parte artística de la gala contará con dos actuaciones musicales y escénicas creadas expresamente para el acto. Las cantantes emeritenses Nerea y Aurora Samino interpretarán una versión libre del tema "Los Olvidados", de Pedro Pastor.

La programación incluirá además una pieza de danza a cargo de los bailarines y coreógrafos Adrián Herrera y Alba Gog, concebida en torno al trabajo diario de los profesionales del periodismo.

Con esta combinación de reconocimientos y actuaciones, la Asociación de la Prensa de Mérida quiere convertir su aniversario en una celebración pública del oficio periodístico, pero también en una mirada a la relación entre información, cultura e instituciones en la ciudad.