José Mercé, a las puertas de su concierto en el Teatro Romano: "Cantar en Mérida es estar como en otra galaxia"

Pregunta. ¿Cuál es la canción que más veces ha escuchado en su vida?

Respuesta. Yo te diría que, después de tantos años, lo que más veces he escuchado ha sido una bulería de Jerez. Siempre he estado muy ligado a esa forma de cantar de mi tierra. Y una canción concreta, de joven, escuché muchísimo a Raphael, "Yo soy aquel", que fue demasiado en aquella época. De mi repertorio, sin duda, "Aire". A estas alturas, no me puedo ir de ningún concierto sin cantarla, porque el público la pide siempre.

P. ¿Cómo se puede conectar el flamenco con las nuevas generaciones?

R. Haciendo las cosas de verdad. La gente joven es muy inteligente y, cuando se canta de verdad y se hacen las cosas de verdad, lo pilla rápido. Además, estamos en el siglo XXI y las letras también deben cambiar. A partir de 1998, cuando hice "Del amanecer" con mis amigos y grabé "Aire" con Isidro Sanlúcar, aquello fue un antes y un después en mi carrera. Empezamos a hacer un flamenco mucho más abierto. Fue una manera de meter a la gente joven en el cante flamenco y también a gente que nunca había escuchado flamenco.

P. Hable de Camarón.

R. Camarón, en el final del siglo XX, ha sido lo máximo que ha dado el flamenco. Tenía una voz que era almíbar, tenía un órgano en la garganta. Sin lugar a dudas, marcó una época.

José Mercé regresa a Extremadura con un concierto en el Teatro Romano de Mérida. / El Periódico Extremadura

P. ¿El duende existe o es una leyenda?

R. No sabría explicarte muy bien lo que es eso. No sé si es leyenda o existe, pero alguna vez ocurre algo en los escenarios, o en un cuarto, donde sea. Hay noches en las que dices que no vas a cantar, que no estás bien, y resulta que puede ser una noche mágica. Eso puede ser duende. Tengo una anécdota en el Lope de Vega de Sevilla. Llegué con mi guitarrista Moraíto, que lo tenga Dios en su gloria, y recuerdo que no podía cantar. Él me dijo: "José, si tienes que salir para que te vean, no hace falta que cantes". Y fue una de las mejores veces que me he escuchado cantar. Estaba cantando por siguiriyas y Moraíto llorando. Si eso es duende, seguramente sea eso.

Con Niña Pastori

P. Vicente Amigo, Moraíto, La Mala Rodríguez, Niña Pastori... ¿Qué se lleva de todos esos cruces artísticos?

R. Son muy grandes, cada uno en lo suyo. Hay una generación muy buena. He tenido la suerte de vivir varias épocas. El flamenco es música de raíz y la música de raíz no tiene moda, es eterna. Crear en el flamenco es muy difícil. Yo creo que lo que hacemos es refrescarlo. El flamenco tiene una base y una raíz muy importantes. Hay una generación buenísima y a la gente joven que viene siempre le digo que no tenga prisa, porque la prisa es para los malos toreros.

P. ¿Qué es Andalucía para José Mercé?

R. Andalucía para mí es el paraíso. Es donde vivo los momentos más intensos de mi vida, donde puedo estar tranquilo. Me voy a Jerez, a Chipiona, a Cádiz, a cualquier sitio de la provincia de Cádiz, o a la zona de Almería, por el Mediterráneo, y estamos en la gloria. Como Hijo Predilecto de Andalucía me siento muy orgulloso. Es la máxima distinción que puede tener un andaluz. Más que eso ya no hay.

P. ¿Cómo será el concierto en Mérida?

R. Estoy como loco porque llegue el día. Cantar en el Teatro Romano de Mérida es una maravilla: esa acústica te traslada a otra época. El espectáculo se llama "José Mercé canta a Manuel Alejandro" y vamos con cinco coros, piano, dos guitarras y percusión. Hacemos grandes temas suyos, los que más me llegan y mejor podía llevar al flamenco. Después me meto en el flamenco tradicional, canto por soleá, por seguiriyas, lo que me pida el público, y también grandes éxitos. Le digo a toda mi gente de Mérida que no se lo pierda, porque luego se van a arrepentir. Las entradas están volando.

P. ¿Se puede ser flamenco en el Teatro Romano de Mérida?

R. El Teatro Romano de Mérida puede ser un escenario profundamente flamenco. Te permite hacer lo que quieras. Es demasiado. He cantado allí un par de veces y siempre he disfrutado muchísimo. Estás como en otra galaxia. Te pones en el escenario, empiezas a mirar y dices: impone. La verdad es que sí.

P. ¿Qué es lo que más le gusta de Extremadura?

R. De Extremadura me gusta todo. Como se dice del cerdo, me gustan hasta los andares. Tengo muy buenos amigos aquí, la peña flamenca de Cáceres de José Mercé y la peña de José Mercé en Hervás. Vengo muchísimo a Extremadura y me siento muy querido por la gente y por los socios de mis peñas flamencas. Me gusta mucho andar por esta tierra.

José Mercé regresa a Mérida con un concierto "para no perdérselo". / Daniel Pérez

P. ¿Cuál sería una colaboración soñada?

R. Tengo muchas, pero una colaboración soñada de verdad habría sido hacer "Aire" con Bruce Springsteen. Qué pena que se pudo hacer y, por lo que fuera, no se llevó a cabo. Hubo una mala interpretación, pero en su momento se pudo.