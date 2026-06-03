La Zona Sur de Mérida saca el barrio a la calle para una semana de fiesta

La barriada de la Zona Sur de Mérida celebrará del 8 al 14 de junio su Semana Cultural, una cita pensada para todas las edades y abierta al conjunto de la ciudadanía. El objetivo, según trasladaron sus organizadores, es dinamizar la vida vecinal y dar visibilidad al tejido empresarial, comercial y asociativo del barrio.

La programación fue presentada ayer por la delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo, y el presidente de la barriada Zona Sur, Tomás Liberal. Fajardo destacó que la llegada de junio abre en la ciudad una agenda intensa de semanas culturales en los barrios, iniciativas que "dinamizan la vida vecinal y cultural de Mérida".

La responsable municipal agradeció especialmente la implicación de las empresas y comercios de la Zona Sur, cuya colaboración, junto al respaldo del ayuntamiento, permite sacar adelante las actividades. "Las semanas culturales son un ejemplo de participación ciudadana y de cómo las asociaciones vecinales contribuyen a llenar de actividad y convivencia nuestros barrios", señaló.

Apoyo municipal y escaparate del barrio

El Ayuntamiento de Mérida apoya estas iniciativas culturales con una subvención nominativa de 1.500 euros, además de poner a disposición de la organización infraestructuras y recursos municipales necesarios para el desarrollo de los actos.

Tomás Liberal subrayó ayer el respaldo institucional y la ayuda municipal, garantizada para el periodo 2025-2027, que, según afirmó, supone "un importante impulso para la organización de las actividades". También destacó el papel de las empresas colaboradoras que participan en la revista editada con motivo de la Semana Cultural.

Esa publicación, defendió el presidente de la barriada, funciona como "una ventana" para dar a conocer tanto el tejido empresarial como el movimiento asociativo de la Zona Sur, uno de los espacios residenciales de Mérida donde la vida de barrio sigue teniendo un peso notable en la agenda social de la ciudad.

Del recuerdo a los jóvenes

La Semana Cultural arrancará el lunes 8 de junio con una misa a las 19.30 horas en recuerdo de los vecinos fallecidos durante el último año. La celebración se hará en colaboración con el Colegio Santa Eulalia, conocido como Escolapias.

El martes 9 de junio estará dedicado a la juventud, con actividades organizadas junto a la Delegación de Juventud y dirigidas al alumnado del colegio de la barriada a partir de las 12.00 horas. Ese mismo día, a las 20.30 horas, se presentará el libro "La segunda década", de Tomás Acosta, en un acto conducido por la periodista Ana Gaviro.

El miércoles 10 de junio llegará uno de los momentos centrales de la programación, el Día de la Infancia. La jornada incluirá a las 21.00 horas el pregón de las fiestas, que este año correrá a cargo del periodista Juan Carlos Acosta, próximo a su jubilación tras una larga trayectoria profesional en la Cadena SER y Canal Extremadura Radio.

La asociación vecinal ha querido rendirle homenaje por su vinculación con la barriada y por su trabajo en los medios de comunicación. Media hora después del pregón habrá animación infantil a cargo de Yörik, además de atracciones feriales con precios especiales para facilitar la participación de las familias.

Socios, música y degustaciones

El jueves 11 de junio se celebrará el tradicional Día del Socio, con un vino de honor a las 20.30 horas al que está prevista la asistencia de representantes institucionales, comerciantes y miembros de la asociación vecinal. A partir de las 22.00 horas habrá actividades de animación.

La programación continuará el viernes con una verbena amenizada por el Dúo Armonía, a partir de las 22.00 horas. El sábado, a las 13.00 horas, se celebrarán degustaciones gastronómicas gratuitas ofrecidas por establecimientos hosteleros de la barriada. Ya por la noche actuarán la Academia de Baile Laura Serrano y el Dúo Escala.

El domingo 14 de junio pondrán el cierre a la Semana Cultural la Academia de Baile de Julia Báez, a las 21.00 horas, y el espectáculo de animación de Brigi "El Poli". Será el broche final a siete días de actividades pensadas para reforzar la convivencia y mostrar la vitalidad de la Zona Sur emeritense.

Precios populares en las atracciones

Las atracciones comenzarán a funcionar el 10 de junio. Ese día, coincidiendo con el Día de la Infancia, cada ficha costará 1,50 euros. El resto de jornadas, el precio será de 3 euros por ticket, aunque también se podrá adquirir un bono de seis fichas por 15 euros.

La barra contará igualmente con precios especiales durante el Día de la Infancia. Los refrescos, pinchitos y montados tendrán un precio de 1,50 euros, una medida con la que la organización busca facilitar la asistencia de las familias y convertir la Semana Cultural en una cita accesible para el conjunto del barrio.