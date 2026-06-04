Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Natación escolar

700 pequeños cocodrilos chapotean entre churros y flotadores en Mérida

El programa acerca el medio acuático al alumnado de Infantil en la piscina climatizada de La Argentina

Una monitora supervisa una de las sesiones del programa Pequeños Cocodrilos en La Argentina.

Una monitora supervisa una de las sesiones del programa Pequeños Cocodrilos en La Argentina. / Ayuntamiento de Mérida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Churros, flotadores y mucho chapoteo para despedir el curso a remojo. La piscina climatizada de La Argentina acoge estos días el programa municipal Pequeños Cocodrilos, una iniciativa de natación escolar dirigida al alumnado de Infantil que este año reúne a 700 niños y niñas de 4 y 5 años procedentes de 16 centros educativos.

Un niño participa en la actividad con ayuda de un churro flotador durante una de las clases.

Varios escolares se familiarizan con el medio acuático dentro del programa Pequeños Cocodrilos. / Ayuntamiento de Mérida

El delegado de Deportes, Toni Marín, ha acudido este miércoles a una de las sesiones de la actividad, que se desarrolla del 2 al 13 de junio, coincidiendo con la recta final del curso escolar. El objetivo es que los escolares se familiaricen con el medio acuático a través del juego, la recreación y la confianza dentro del agua.

Primer contacto con el agua

El programa pretende acercar a la infancia al medio acuático desde una experiencia lúdica y adaptada a su edad. Como ha señalado Marín, "el programa tiene como principales objetivos poner en contacto a la infancia con el medio acuático, favorecer su desarrollo físico y afectivo en un entorno diferente al habitual, y fomentar habilidades a través de aspectos lúdico-recreativos".

Varios escolares se familiarizan con el medio acuático dentro del programa Pequeños Cocodrilos.

Varios escolares se familiarizan con el medio acuático dentro del programa Pequeños Cocodrilos. / Ayuntamiento de Mérida

Además, la iniciativa atiende también al alumnado con necesidades especiales, para el que se plantea una experiencia adaptada, inclusiva y respetuosa con la diversidad.

Sesiones de 50 minutos

La actividad se organiza de lunes a viernes en cuatro franjas horarias. Cada centro educativo dispone de una sesión de 50 minutos por cada línea o clase que tenga en estas edades.

Una vez dentro del vaso de la piscina, los niños y niñas están supervisados en todo momento por el equipo de profesionales de la Delegación de Deportes, que aporta el material auxiliar necesario para el desarrollo de las clases, como cinturones, churros y flotadores.

Noticias relacionadas y más

Toni Marín, junto al equipo de profesionales de la Delegación de Deportes en la piscina climatizada de La Argentina.

El equipo encargado de las sesiones de Pequeños Cocodrilos, junto al vaso de la piscina de La Argentina. / Ayuntamiento de Mérida

"Una vez en el vaso de la piscina, el alumnado es supervisado y atendido en todo momento por el equipo de profesionales de la Delegación de Deportes, que además aporta todo el material auxiliar necesario para el correcto desarrollo de las clases, como cinturones y churros flotadores", ha añadido Toni Marín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mérida arropa a Juan Carlos Nieto, el funcionario del SEPE expedientado por atender sin cita previa: "No es caridad, es mi trabajo"
  2. El Ministerio de Trabajo alega 'múltiples motivos' en el expediente al funcionario Juan Carlos Nieto en Mérida
  3. Arco de Trajano: el monumento gratuito que sostiene Mérida
  4. El granero abandonado de 10.500 toneladas que Adenex y Fondenex quieren salvar como BIC en Mérida
  5. Trenes de 550 metros y 800 contenedores: Mérida entra en otra liga logística
  6. La familia de La Zarza que lleva desde 1982 enseñando a conducir a Mérida
  7. Mérida, donde los Premios Max abrazan la eternidad del teatro
  8. José Mercé, a las puertas de su concierto en el Teatro Romano: 'Cantar en Mérida es estar como en otra galaxia

700 pequeños cocodrilos chapotean entre churros y flotadores en Mérida

700 pequeños cocodrilos chapotean entre churros y flotadores en Mérida

Policías nacionales de Mérida, al límite por el calor: denuncian 34 grados en la comisaría

Policías nacionales de Mérida, al límite por el calor: denuncian 34 grados en la comisaría

El pintor autodidacta que hace de Mérida un espejo de Extremadura

El pintor autodidacta que hace de Mérida un espejo de Extremadura

El PP sale en defensa del funcionario del SEPE de Mérida y acusa al Gobierno de castigar la vocación pública

El PP sale en defensa del funcionario del SEPE de Mérida y acusa al Gobierno de castigar la vocación pública

Alcohol, cocaína y cannabis en jóvenes: Mérida pone el foco en el policonsumo que empieza antes de los 14 años

Alcohol, cocaína y cannabis en jóvenes: Mérida pone el foco en el policonsumo que empieza antes de los 14 años

Mérida viste a los Max con una noche de grandeza... y algunas incógnitas

Mérida viste a los Max con una noche de grandeza... y algunas incógnitas

José Mercé, a las puertas de su concierto en el Teatro Romano: "Cantar en Mérida es estar como en otra galaxia"

José Mercé, a las puertas de su concierto en el Teatro Romano: "Cantar en Mérida es estar como en otra galaxia"

La prensa de Mérida premia al Festival de Teatro, la Guardia Civil y Máximo Durán en la gala de sus 25 años

La prensa de Mérida premia al Festival de Teatro, la Guardia Civil y Máximo Durán en la gala de sus 25 años
Tracking Pixel Contents