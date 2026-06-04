700 pequeños cocodrilos chapotean entre churros y flotadores en Mérida

Churros, flotadores y mucho chapoteo para despedir el curso a remojo. La piscina climatizada de La Argentina acoge estos días el programa municipal Pequeños Cocodrilos, una iniciativa de natación escolar dirigida al alumnado de Infantil que este año reúne a 700 niños y niñas de 4 y 5 años procedentes de 16 centros educativos.

Varios escolares se familiarizan con el medio acuático dentro del programa Pequeños Cocodrilos. / Ayuntamiento de Mérida

El delegado de Deportes, Toni Marín, ha acudido este miércoles a una de las sesiones de la actividad, que se desarrolla del 2 al 13 de junio, coincidiendo con la recta final del curso escolar. El objetivo es que los escolares se familiaricen con el medio acuático a través del juego, la recreación y la confianza dentro del agua.

Primer contacto con el agua

El programa pretende acercar a la infancia al medio acuático desde una experiencia lúdica y adaptada a su edad. Como ha señalado Marín, "el programa tiene como principales objetivos poner en contacto a la infancia con el medio acuático, favorecer su desarrollo físico y afectivo en un entorno diferente al habitual, y fomentar habilidades a través de aspectos lúdico-recreativos".

Varios escolares se familiarizan con el medio acuático dentro del programa Pequeños Cocodrilos. / Ayuntamiento de Mérida

Además, la iniciativa atiende también al alumnado con necesidades especiales, para el que se plantea una experiencia adaptada, inclusiva y respetuosa con la diversidad.

Sesiones de 50 minutos

La actividad se organiza de lunes a viernes en cuatro franjas horarias. Cada centro educativo dispone de una sesión de 50 minutos por cada línea o clase que tenga en estas edades.

Una vez dentro del vaso de la piscina, los niños y niñas están supervisados en todo momento por el equipo de profesionales de la Delegación de Deportes, que aporta el material auxiliar necesario para el desarrollo de las clases, como cinturones, churros y flotadores.

El equipo encargado de las sesiones de Pequeños Cocodrilos, junto al vaso de la piscina de La Argentina. / Ayuntamiento de Mérida

"Una vez en el vaso de la piscina, el alumnado es supervisado y atendido en todo momento por el equipo de profesionales de la Delegación de Deportes, que además aporta todo el material auxiliar necesario para el correcto desarrollo de las clases, como cinturones y churros flotadores", ha añadido Toni Marín.