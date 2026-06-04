Jardín de Mérida se estrena a lo grande con una semana cultural para llenar de vida el barrio

La barriada de Jardín de Mérida se prepara para vivir una semana especial. La Asociación Vecinal Jardín de Mérida ha impulsado del 8 al 14 de junio su I Semana Cultural y Feria, una iniciativa que nace con vocación de continuidad y con el objetivo de llenar de actividad las calles del barrio, reforzar la convivencia y recuperar el pulso asociativo tras varios años sin apenas movimiento.

La programación, pensada para todas las edades, incluirá durante toda la semana cantina, atracciones de feria, hinchables y juegos populares para niños y adultos. Las actividades se desarrollarán en la calle Atenas, junto a la farmacia Oramba, bajo el lema "Nuestro barrio, nuestra gente, nuestra fiesta".

Una primera edición para recuperar la vida de barrio

La delegada municipal de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, ha destacado el "importante trabajo" realizado por la asociación para sacar adelante esta primera edición, que contará con degustaciones, propuestas lúdicas y actividades de convivencia.

Fajardo ha mostrado además su deseo de que esta semana cultural sirva para seguir fortaleciendo la entidad vecinal. "Esperamos que toda la vecindad de Jardín de Mérida disfrute de estos días de convivencia y que esta iniciativa contribuya a que la asociación siga creciendo en participación y número de socios", ha señalado.

Cartel anunciador de la I Semana Cultural y Feria de la Asociación Vecinal Jardín de Mérida, que se celebrará del 8 al 14 de junio en la calle Atenas. / Ayuntamiento de Mérida

Una asociación reactivada tras años sin actividad

Por su parte, el presidente de la Asociación Vecinal Jardín de Mérida, Jonatan García Menayo, ha subrayado que la nueva junta directiva ha conseguido reactivar una asociación que llevaba varios años "sin actividad". Esta primera Semana Cultural y Feria se plantea así como un punto de partida para volver a situar al colectivo vecinal como un espacio de encuentro para las familias del barrio.

Durante siete días, la barriada contará con un ambiente festivo y familiar, con actividades diseñadas para que los vecinos puedan compartir tiempo en la calle y reforzar los lazos comunitarios.

Feria, juegos y convivencia en la calle Atenas

La I Semana Cultural y Feria de Jardín de Mérida está organizada por la propia asociación vecinal, con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos Augusta Emerita y del Ayuntamiento de Mérida.

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Con esta primera edición, el barrio estrena una cita que busca convertirse en una referencia anual para sus vecinos, combinando ocio, cultura popular y participación ciudadana en torno a una idea sencilla: hacer barrio desde la convivencia.