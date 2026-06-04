Alcohol, cocaína y cannabis en jóvenes: Mérida pone el foco en el policonsumo que empieza antes de los 14 años

La capital extremeña pondrá este sábado el foco en una realidad que avanza de forma silenciosa y que preocupa cada vez más a las entidades que trabajan en el ámbito de las adicciones: el policonsumo, entendido como la combinación de alcohol con otras sustancias como cocaína o cannabis, especialmente entre la población joven. El Encuentro Regional sobre Policonsumo se celebrará en el Centro Cultural La Antigua, de 09.30 a 14.00 horas, con acceso libre y gratuito.

La jornada, organizada por la Federación de Personas Alcohólicas Rehabilitadas y Familiares de Extremadura (FALREX) y ALREX Mérida, fue presentada ayer en rueda de prensa por la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo; el presidente de FALREX, Julio Rodríguez; y el presidente de ALREX Mérida, Luis Gallego.

Un primer punto de ayuda

Durante la presentación, Fajardo subrayó la importancia de apoyar a las entidades que trabajan cada día con personas y familias afectadas por las adicciones, ya que en muchas ocasiones se convierten en el primer recurso de ayuda, orientación y acompañamiento para quienes atraviesan una situación de dificultad.

"Queremos que cualquier persona de Mérida que se enfrente a problemas relacionados con el consumo o el policonsumo sepa que tiene en ALREX un aliado y un punto de referencia", señaló la delegada, que incidió además en la necesidad de dar visibilidad a una problemática que afecta cada vez más a personas jóvenes.

Representantes de FALREX y ALREX Mérida, junto a la delegada de Participación Ciudadana, durante la presentación de las jornadas sobre policonsumo. / Ayuntamiento de Mérida

En la misma línea, el presidente de ALREX Mérida, Luis Gallego, agradeció el respaldo del ayuntamiento e invitó a la ciudadanía a participar en unas jornadas abiertas al público, concebidas para acercar la realidad de las adicciones a la sociedad y romper con el silencio que todavía rodea a muchos casos.

Nuevos patrones de consumo

Por su parte, el presidente de FALREX, Julio Rodríguez, explicó que la federación agrupa a doce asociaciones distribuidas por toda Extremadura y trabaja para coordinar esfuerzos en materia de prevención, formación y sensibilización.

Rodríguez advirtió de que los patrones de consumo han cambiado de forma significativa en los últimos años. "Ya no hablamos únicamente de alcoholismo. Lo que nos encontramos cada vez más es policonsumo, una combinación de alcohol con otras sustancias como cocaína o cannabis, especialmente entre personas jóvenes", indicó.

Las jornadas llevan por título ‘El policonsumo: un hábito invisible en la sociedad actual’ y pretenden alertar sobre la normalización social de determinados consumos y sus consecuencias. Según recordó Rodríguez, la edad de inicio en el consumo de alcohol se sitúa en torno a los 13,9 años, una cifra que evidencia que muchos menores comienzan incluso antes.

Detalle de los materiales presentados durante la rueda de prensa sobre alcohol y otras adicciones en Extremadura. / Ayuntamiento de Mérida

El presidente de FALREX también destacó el volumen de atención que prestan estas asociaciones en la región. Durante el pasado año, las entidades integradas en la federación atendieron de manera directa a 1.580 personas y a cerca de 4.000 familiares, hasta alcanzar más de 5.500 personas beneficiarias de sus programas de apoyo y rehabilitación.

Ponencias y testimonios

El programa comenzará con el acto de bienvenida e inauguración oficial, que dará paso a la ponencia ‘Policonsumo a lo largo de la vida: dopamina, síntomas y tratamiento’, impartida por María Suárez Gómez, psiquiatra de la infancia, adolescencia y adultos y coordinadora del Equipo de Salud Mental Infanto-Juvenil de Mérida (SES).

Tras un descanso, la jornada continuará con la conferencia ‘Claves de un cerebro sano’, a cargo de Esther Giraldo Ramos, doctora en Biología Molecular especializada en Neurociencia.

Posteriormente, se celebrará una mesa de testimonios moderada por Antonio Navarro Millán, psicólogo de ALREX Mérida, en la que se compartirán experiencias de superación y recuperación vinculadas a las adicciones. La clausura tendrá lugar a las 13.30 horas, con la participación de representantes de FALREX y ALREX Mérida.

Con esta cita, las entidades organizadoras buscan ofrecer información rigurosa, sensibilizar a la ciudadanía y visibilizar una problemática que afecta a edades cada vez más tempranas, además de fomentar la prevención y el acceso a recursos de ayuda y acompañamiento.