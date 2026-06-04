El pintor autodidacta que hace de Mérida un espejo de Extremadura

La Asamblea de Extremadura ha abierto sus puertas a la exposición "Mi tierra, mis gentes", una muestra del artista emeritense Francisco Miranda que reúne una selección de obras inspiradas en los paisajes, las costumbres y las personas que forman parte de la identidad extremeña. La colección podrá visitarse hasta finales de junio en la sede del Parlamento regional.

Un homenaje visual a la región

La exposición ofrece una mirada personal sobre Extremadura a través de una serie de retratos, paisajes y bodegones realizados por Miranda, un creador autodidacta que ha encontrado en la pintura una vía para expresar su vínculo con la tierra que le vio nacer.

Visitantes y autoridades recorren en la Asamblea de Extremadura la exposición "Mi tierra, mis gentes", del pintor emeritense Francisco Miranda. / Cedida a El Periódico Extremadura

Cada obra refleja aspectos reconocibles de la vida cotidiana y del patrimonio cultural de la comunidad autónoma. Desde escenas rurales hasta rostros marcados por la experiencia, la muestra propone un recorrido por el imaginario extremeño y por aquellos elementos que siguen definiendo la personalidad de la región.

La esencia de Extremadura en la Asamblea

Durante la inauguración estuvieron presentes distintas autoridades, entre ellas el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro.

Visitantes y autoridades recorren en la Asamblea de Extremadura la exposición "Mi tierra, mis gentes", del pintor emeritense Francisco Miranda. / Cedida a El Periódico Extremadura

Según ha informado la Cámara autonómica, Naharro destacó el valor artístico y emocional de la exposición y señaló que las obras permiten redescubrir la riqueza de Extremadura desde una perspectiva cercana y auténtica. En este sentido, afirmó que "cada obra recuerda que Extremadura no solo se habita, también se siente".

Visitantes y autoridades recorren en la Asamblea de Extremadura la exposición "Mi tierra, mis gentes", del pintor emeritense Francisco Miranda. / Cedida a El Periódico Extremadura

La muestra convierte durante varias semanas la sede parlamentaria en un espacio de encuentro entre el arte y la identidad regional, acercando al público una visión íntima de la comunidad a través de la pintura.

Cultura e identidad

Con esta iniciativa, la Asamblea reafirma su compromiso con la difusión de la cultura extremeña y con el apoyo a creadores que contribuyen a poner en valor el talento y las raíces de la región.

Visitantes y autoridades recorren en la Asamblea de Extremadura la exposición "Mi tierra, mis gentes", del pintor emeritense Francisco Miranda. / Cedida a El Periódico Extremadura

La exposición "Mi tierra, mis gentes" invita a contemplar una Extremadura construida desde la cercanía y la emoción, donde el paisaje, las tradiciones y las personas se convierten en protagonistas de una misma historia.