Policías nacionales de Mérida, al límite por el calor: denuncian 34 grados en la comisaría

La Confederación Española de Policía (CEP) en Extremadura ha exigido una solución inmediata a las elevadas temperaturas que, según ha denunciado, están soportando los policías nacionales destinados en la Comisaría de Mérida, donde se han registrado hasta 34 grados en distintas dependencias. La organización sindical ha extendido también su denuncia a la comisaría de Plasencia, al considerar que las condiciones térmicas en ambos centros son incompatibles con un entorno laboral adecuado.

Según ha informado CEP en un comunicado, las mediciones realizadas han constatado que en algunas zonas de trabajo, despachos, oficinas y otras dependencias policiales se han alcanzado e incluso superado los 34 grados centígrados. Una situación que, a juicio del sindicato, resulta “incompatible con unas condiciones de trabajo adecuadas y con el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales”.

Riesgo para la salud laboral

La organización ha advertido de que estas temperaturas afectan de forma directa a la salud, el bienestar y la seguridad de los agentes. En concreto, ha señalado que la exposición continuada al calor puede provocar fatiga, deshidratación, pérdida de concentración, estrés térmico y otros problemas que repercuten tanto en los trabajadores como en el servicio que prestan a la ciudadanía.

Desde CEP han considerado “inaceptable” que los policías nacionales tengan que desempeñar su labor diaria en instalaciones que “no reúnen las condiciones térmicas adecuadas”, especialmente en pleno episodio de altas temperaturas en Extremadura.

Posible denuncia ante Trabajo

El sindicato ha reclamado a la administración la adopción de medidas eficaces y definitivas para garantizar unas condiciones “dignas, seguras y acordes con la normativa vigente” para todos los funcionarios destinados en las comisarías de Mérida y Plasencia.

Además, CEP ha advertido de que, si no se ofrece una solución urgente, denunciará estos hechos ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de que se evalúen las condiciones existentes y se requieran las medidas correctoras necesarias.

Vehículo de la Policía Nacional junto a la Comisaría de Mérida. / El Periódico Extremadura

“La salud laboral de los policías nacionales no es negociable. Quienes velan por la seguridad de los ciudadanos tienen derecho a desempeñar su trabajo en unas condiciones adecuadas, seguras y respetuosas con la legislación en materia de prevención de riesgos laborales”, ha recalcado la organización sindical.

CEP ha asegurado que seguirá defendiendo los derechos de los policías nacionales y que no permitirá que se normalicen situaciones que comprometan la salud de los agentes ni la calidad del servicio público que prestan.