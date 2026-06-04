El PP sale en defensa del funcionario del SEPE de Mérida y acusa al Gobierno de castigar la vocación pública

El caso del funcionario del SEPE de Mérida expedientado por atender a ciudadanos sin cita previa saltó ayer al debate político después de que más de un centenar de personas se concentraran en apoyo de Juan Carlos Nieto y el PP extremeño pidiera al Gobierno de España que retirara "de inmediato" el procedimiento abierto contra este trabajador público.

El PP exige retirar el expediente

El portavoz de los populares en la comunidad autónoma, Luis Miguel Núñez, mostró su rechazo al expediente sancionador abierto al empleado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Mérida, Juan Carlos Nieto, por atender a ciudadanos sin cita previa para resolver cuestiones urgentes.

Núñez consideró "incomprensible y profundamente injusto" que se penalice a un empleado público por hacer su trabajo y prestar servicio a los ciudadanos, "especialmente cuando muchas de las personas que acuden a estas oficinas necesitan resolver trámites relacionados con prestaciones, ayudas o situaciones laborales que afectan diariamente a su día a día".

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez. / Europa Press

El dirigente popular sostuvo que la actuación del funcionario respondió a una voluntad de servicio público ante situaciones que requerían una respuesta inmediata. "No solo es un hostigamiento a un trabajador honrado, sino que está amonestando la vocación de servicio público. Y eso es, justamente lo contrario de lo que debe hacer una Administración", afirmó.

Por ello, reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que rectifique y deje sin efecto el expediente. "Estamos hablando de un profesional que ha demostrado compromiso con los ciudadanos y sensibilidad ante situaciones urgentes. Es un ejemplo para la Administración, no un problema", señaló.

Críticas al Ministerio de Trabajo

El portavoz popular también cuestionó que el Ministerio de Trabajo centre sus esfuerzos en abrir expedientes a trabajadores en lugar de mejorar la atención y el funcionamiento de los servicios públicos.

"Muchas ayudas, muchas gestiones y trámites urgentes dependen del buen trabajo de estos profesionales públicos. Están ayudando a muchas familias", subrayó Núñez, quien defendió la labor que desempeñan los empleados que trabajan de cara al ciudadano.

Juan Carlos Nieto, arropado por asistentes a la concentración convocada en Mérida tras la apertura del expediente disciplinario. / Javier Cintas

El PP considera que la apertura de este procedimiento transmite un mensaje equivocado a los trabajadores públicos que, según su versión, tratan de dar respuesta a situaciones urgentes cuando los ciudadanos necesitan resolver cuestiones relacionadas con prestaciones o ayudas.

Concentración de apoyo en Mérida

La polémica coincidió con la concentración celebrada ayer en Mérida en respaldo a Juan Carlos Nieto. Más de un centenar de personas participaron en la protesta para mostrar su apoyo al funcionario, que defendió su actuación asegurando que se limitó a "hacer el trabajo por el que me pagan".

El caso ha generado repercusión en los últimos días al poner el foco sobre la atención presencial en las oficinas públicas y las dificultades que encuentran algunos usuarios para acceder a determinados trámites cuando no disponen de cita previa. Según el PP, la respuesta de la Administración no debería pasar por sancionar a quienes intentan resolver problemas urgentes de los ciudadanos.