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Seguridad vial

La avenida María Auxiliadora de Mérida recupera un semáforo más moderno para ordenar el tráfico y proteger al peatón

El ayuntamiento emeritense culmina la reparación integral del cruce, incorpora un pulsador para peatones y enmarca la actuación en la modernización progresiva de la red semafórica de la ciudad

El semáforo renovado en el cruce de María Auxiliadora con Felipe VI, en Mérida.

El semáforo renovado en el cruce de María Auxiliadora con Felipe VI, en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La reparación integral del cruce semafórico situado en la avenida de María Auxiliadora ha permitido recuperar una infraestructura clave para la circulación en esta zona de Mérida. La actuación refuerza la seguridad de peatones y conductores en un punto donde confluyen el tráfico rodado y los desplazamientos a pie hacia la avenida Felipe VI.

El principal trabajo ha consistido en la sustitución del regulador semafórico, el elemento central de toda la instalación. Según la información que ha proporcionado el ayuntamiento emeritense, el equipo anterior se encontraba averiado y había quedado obsoleto, hasta el punto de que su reparación ya no era posible por la falta de componentes compatibles.

Con el nuevo regulador, el cruce dispone ahora de un sistema más moderno, eficiente y preparado para futuras necesidades tecnológicas. La intervención se ha completado con la renovación de módulos luminosos LED, carcasas y otros componentes que presentaban deficiencias derivadas del paso del tiempo.

Prioridad para los peatones

La actuación incorpora además un pulsador para peatones, una mejora destinada a facilitar el cruce de forma segura. Una vez accionado, el sistema activa el ciclo semafórico necesario y concede prioridad al peatón, con tiempo suficiente para atravesar el vial de la avenida Felipe VI.

Esta medida busca mejorar la convivencia entre vehículos y viandantes en el entorno. La renovación de los elementos luminosos también pretende reforzar la visibilidad de las señales y reducir las incidencias asociadas a una instalación antigua.

Detalle del nuevo pulsador peatonal instalado en el cruce de María Auxiliadora.

Detalle del nuevo pulsador peatonal instalado en el cruce de María Auxiliadora. / Ayuntamiento de Mérida

Una red semafórica en revisión

La reparación de María Auxiliadora forma parte del nuevo contrato de mantenimiento de los cruces semafóricos de la capital extremeña, ya en vigor. El Ayuntamiento de Mérida sostiene que este contrato permitirá avanzar en una modernización más amplia de la red semafórica municipal, con actuaciones progresivas en distintos puntos de la ciudad.

Entre las principales medidas previstas figura la renovación de los reguladores existentes por equipos más modernos, eficientes y fiables. El objetivo, según la nota municipal, es mejorar la gestión del tráfico y reducir las averías derivadas de la antigüedad de algunos sistemas.

El contrato incluye también mantenimiento preventivo, un servicio permanente de guardia para atender incidencias y actuaciones correctivas durante todo el año. La planificación municipal incorpora, además, la retirada progresiva de aquellos semáforos y reguladores que ya no estén en uso.

Menos confusión y más seguridad

La eliminación de elementos fuera de servicio persigue ordenar la red y evitar confusiones entre conductores y peatones. El consistorio de la capital autonómica defiende que estas actuaciones permitirán contar con una infraestructura más clara, eficiente y adaptada a la movilidad urbana actual.

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Con esta intervención, el consistorio vincula la reparación del cruce de María Auxiliadora con una estrategia más amplia de mejora de la seguridad vial, la accesibilidad y la modernización de los servicios públicos. La actuación queda así como una primera muestra visible del nuevo contrato de mantenimiento semafórico.

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