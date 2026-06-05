Carmen Calvo firma en el Libro de Honor de Mérida y exige "verdad e imparcialidad" frente a la corrupción

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha reclamado este jueves en Mérida "verdad e imparcialidad" en todos los casos judiciales, "afecten a quien afecten", en un momento en el que se están conociendo situaciones que ha calificado como "absolutamente rechazables". La exministra ha defendido que "las leyes son igual para todos" y que deben aplicarse "de igual manera" en un Estado de derecho.

Calvo ha realizado estas declaraciones antes de su visita institucional al Ayuntamiento de Mérida, donde ha sido recibida por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha firmado en el Libro de Honor y ha pronunciado en el salón de plenos la conferencia 'Consejo de Estado y democracia', organizada con motivo del V centenario de este órgano consultivo.

Carmen Calvo, durante su visita institucional al Ayuntamiento de Mérida, donde ha firmado en el Libro de Honor y ha ofrecido una conferencia por el V centenario del Consejo de Estado. / Agencias

"Que la Justicia averigüe la verdad"

La también jurista ha evitado pronunciarse de forma concreta sobre las causas que afectan al PSOE, al entender que, por su cargo como presidenta del Consejo de Estado, no debe entrar en esas "controversias políticas". Sí ha querido, no obstante, hacer una reflexión general sobre la corrupción y sobre la necesidad de que los procedimientos judiciales esclarezcan los hechos.

En este sentido, ha trasladado su deseo de que "la Justicia averigüe la verdad siempre de todo y en todos los casos". Una verdad, ha añadido, que debe estar "acreditada y fundamentada" para que la ciudadanía pueda saber "qué ha ocurrido y quién carga con la culpa y con la responsabilidad en un Estado de derecho".

Carmen Calvo, durante su visita institucional al Ayuntamiento de Mérida, donde ha firmado en el Libro de Honor y ha ofrecido una conferencia por el V centenario del Consejo de Estado. / Agencias

Calvo ha insistido también en la importancia de actuar "con imparcialidad", porque el principio fundamental de la democracia, ha señalado, es que "el imperio de la ley está por encima de todos nosotros". "Las leyes son igual para todos, se nos aplican de manera igual y todos respondemos de igual manera", ha recalcado.

"Los cargos públicos tienen que ser limpios"

La presidenta del Consejo de Estado ha afirmado que para quienes, como ella, entienden la vida pública "con ética", existen situaciones "muy poco aceptables", ya que "los cargos públicos tienen que ser limpios".

Carmen Calvo, durante su visita institucional al Ayuntamiento de Mérida, donde ha firmado en el Libro de Honor y ha ofrecido una conferencia por el V centenario del Consejo de Estado. / Agencias

Calvo ha reconocido que "la corrupción duramente existe", aunque ha subrayado que la diferencia está en "cómo la afrontamos" y en cómo se responde ante ella. También ha reivindicado la política como herramienta para defender el interés general y para ofrecer "mejores oportunidades de vida", especialmente a quienes más necesitan el amparo del Estado.

Ese mensaje, ha indicado, debe trasladarse con insistencia a las personas más jóvenes, a quienes ha animado a implicarse en la vida pública desde las ideas que cada una defienda. España, ha recordado, ha pasado en 48 años de una dictadura a ser "una de las 20 mejores democracias del mundo" y la "duodécima potencia económica".

Carmen Calvo, durante su visita institucional al Ayuntamiento de Mérida, donde ha firmado en el Libro de Honor y ha ofrecido una conferencia por el V centenario del Consejo de Estado. / Agencias

"Desánimo, no; justicia", ha resumido Calvo, que ha concluido con una reflexión sobre los momentos difíciles en la vida pública y personal: "La fortaleza no está en caerse, sino en levantarse".

Premio Margarita Nelken

La visita de Carmen Calvo a Mérida continúa por la tarde en el Centro Cultural de la Alcazaba, donde recogerá el Premio Margarita Nelken de Igualdad concedido a título póstumo al expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, dentro de unas jornadas organizadas por Juventudes Socialistas de Extremadura.