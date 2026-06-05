El centro histórico de Mérida pierde dos casas en ruina para sacar a la luz posibles restos romanos

Una excavadora trabaja desde hace unos días en la calle Holguín, en pleno casco histórico de la capital extremeña. A su alrededor, varios operarios avanzan en la demolición de dos viviendas en estado ruinoso que llevaban tiempo marcando la imagen de esta vía céntrica. Son los inmuebles de los números 29 y 31 , que están siendo derribados en estos momentos para dejar libre el terreno antes de futuras excavaciones arqueológicas.

La escena llama la atención a los vecinos y turistas. La maquinaria, los restos de obra y el movimiento de trabajadores han sustituido una estampa de abandono que se arrastraba desde hace tiempo en una zona de alto valor patrimonial. En este punto de Mérida, el derribo no es solo una actuación urbanística: es también un paso previo para investigar lo que puede conservarse bajo el suelo. "Ya hace mucho que estamos pendientes de la demolición. Está todo muy abandonado. Ojalá los tiren de una vez y puedan iniciar pronto las excavaciones arqueológicas", señala un vecino a El Periódico Extremadura.

Dos casas menos en una zona con potencial arqueológico

La demolición afecta ahora a los números 29 y 31, pero no será la última intervención prevista en este tramo. El número 33 de la calle Holguín será el siguiente dentro de una actuación que busca liberar nuevas parcelas en una de las manzanas con más interés arqueológico de la ciudad. La obra ha sido adjudicada por algo menos de 97.000 euros a una empresa emeritense e incluye la demolición de los inmuebles y la limpieza completa de los solares. La intención es que, una vez retirados los escombros, el terreno quede preparado para las futuras intervenciones arqueológicas.

La Junta de Extremadura adquirió estos inmuebles mediante expropiación para poder actuar sobre ellos. La operación se suma al derribo de otra vieja construcción de dos plantas en el número 27, dentro de la misma zona. Con estas actuaciones, la calle Holguín empieza a perder casas ruinosas y a ganar espacio para estudiar el subsuelo romano de la capital regional.

Lo que puede aparecer bajo Holguín

La clave de esta intervención está bajo tierra. Las hipótesis arqueológicas apuntan a que en estas parcelas podrían conservarse restos romanos vinculados al antiguo Foro Provincial de Emérita Augusta, uno de los grandes espacios monumentales de la ciudad romana.

Demolición de dos casas ruinosas en la calle Holguín de Mérida para preparar futuras excavaciones romanas. / Alberto Manzano

Por ahora, la cautela es obligada. Hasta que no se excave, no podrá confirmarse qué restos aparecen, en qué estado se encuentran ni qué aportan al conocimiento de la Mérida romana. La demolición es el primer paso: retirar las casas deterioradas, limpiar los solares y permitir después el trabajo técnico de los arqueólogos.

Otra vecina consultada por este periódico explica que la zona llevaba tiempo necesitando una actuación. Las viviendas en mal estado ofrecían una imagen de abandono en una calle céntrica y situada junto a un enclave patrimonial de primer nivel. Para los residentes, el derribo supone el final de una espera larga; para la ciudad, puede abrir una nueva oportunidad arqueológica.

Una manzana clave para recuperar la Mérida romana

La intervención forma parte del Plan Director de Recuperación del Foro Provincial y del Templo de Culto Imperial de Avgvsta Emerita, un proyecto que prevé una inversión de alrededor de 8,6 millones de euros. El objetivo es crear un nuevo espacio arqueológico integrado, accesible y visitable en el centro de Mérida.

El ámbito de actuación alcanza unos 6.000 metros cuadrados y comprende una veintena de parcelas en la manzana delimitada por la calle Almendralejo, la travesía de Almendralejo y la calle Holguín. Es una zona señalada desde hace años por su potencial para completar la lectura del urbanismo romano de la antigua Emérita Augusta.

La que fuera consejera de Cultura, Victoria Bazaga, recordó en anteriores intervenciones que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Mérida del año 2000 ya establecía la necesidad de actuar en este entorno. Ahora, con la demolición de estos inmuebles, la Junta avanza en una operación que combina recuperación patrimonial, mejora urbana e investigación arqueológica.

Del abandono a las futuras excavaciones

El derribo tiene una primera consecuencia visible: desaparecen dos casas ruinosas del centro histórico de Mérida. Pero su importancia va más allá de la imagen urbana. Al dejar libres los solares, se abre la posibilidad de documentar nuevos vestigios de la ciudad romana que aún permanecen ocultos bajo la trama actual.

Mérida convive a diario con esa realidad. Bajo sus calles, viviendas y plazas sigue apareciendo la antigua Emérita Augusta. Por eso, una demolición aparentemente puntual puede convertirse en una actuación relevante si permite abrir una nueva ventana al pasado.

En la calle Holguín, de momento, lo que se ve es una obra en marcha: una excavadora naranja, operarios y dos inmuebles que están desapareciendo del paisaje urbano. Lo que vendrá después dependerá de las excavaciones. Ahí se sabrá si bajo estos solares se conservan nuevos hallazgos romanos capaces de sumar otra pieza al gran mapa arqueológico de Mérida.