El expediente al funcionario que atendió sin cita en el SEPE de Mérida salta al Defensor del Pueblo y a la Asamblea

El expediente disciplinario abierto a un funcionario del SEPE en Mérida por atender a ciudadanos sin cita previa ha llegado ya al Defensor del Pueblo y a la Asamblea de Extremadura. Unidas por Extremadura ha registrado este viernes una propuesta de pronunciamiento para instar al Gobierno de España a mejorar la atención al público en el Servicio Público de Empleo Estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y corregir las "deficiencias" que, a juicio de la formación, están afectando a los usuarios.

El diputado de Unidas por Extremadura Francisco Llera ha explicado que la iniciativa se dirige al Gobierno central aunque el departamento esté encabezado por Yolanda Díaz, de su propio espacio político. "Se trata de nuestra ministra", ha señalado, antes de subrayar que el partido pone "por encima de todo" a las personas que, según ha dicho, "están sufriendo esas deficiencias en el servicio".

El caso de la capital extremeña

La propuesta se ha registrado después de que el SEPE haya abierto un expediente disciplinario a Juan Carlos Nieto, funcionario en la oficina de Mérida, por atender a ciudadanos que acudían sin cita previa. El propio trabajador defendió esta semana, durante una concentración convocada por Campamento Dignidad y el sindicato 25 de Marzo, que había actuado por "hacer el trabajo por el que me pagan".

Para Llera, este caso ha evidenciado "graves deficiencias" en el funcionamiento del SEPE, hasta el punto de que, según ha indicado, a un trabajador "por hacer bien su trabajo se le pretende expedientar". Unidas por Extremadura ha pedido que se elimine el sistema de distrito único, que se haga compatible la atención presencial con la atención telemática y que se refuerce el servicio con los recursos humanos necesarios.

Fotogalería | Mérida arropa a Juan Carlos Nieto, el funcionario del SEPE expedientado por atender sin cita previa / Javier Cintas

El diputado ha señalado que las citas previas, tanto telemáticas como telefónicas, obligan a muchos usuarios a emplear un método al que "muchos no se han adaptado", lo que dificulta que puedan acceder al servicio "con normalidad". También ha criticado el distrito único porque, según ha explicado, no garantiza que los ciudadanos sean atendidos en la oficina más cercana, sino en la que tenga disponibilidad, lo que puede obligarles a desplazarse "decenas de kilómetros".

Petición del Defensor

En paralelo, el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación dirigida al SEPE para solicitar información sobre las circunstancias que han motivado la apertura del expediente disciplinario al funcionario de Mérida. La institución ha pedido datos sobre el eventual expediente incoado, el tiempo medio de obtención de citas en la oficina emeritense durante los años 2025 y 2026, los criterios que regulan la atención presencial y las limitaciones que deben cumplir los trabajadores públicos en el desempeño de esa labor.

El Defensor ha recordado además que en los últimos años ha recibido "numerosas" quejas ciudadanas por las dificultades para obtener cita previa y ser atendidos de forma presencial en las oficinas de empleo. Por este motivo, ha venido formulando recomendaciones a la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, actual Secretaría de Estado de Trabajo, para que se buscaran soluciones a esta situación. Según ha indicado la institución, las respuestas recibidas atribuían estas incidencias, fundamentalmente, al "déficit" de personal.