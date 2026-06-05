Nacho Cano cena en Mérida y deja una noche canalla para contar

El músico y compositor Nacho Cano cenó ayer jueves en Lolita Canalla, el restaurante situado en la avenida de Numancia 8, en Mérida. El propio establecimiento compartió la visita en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento en el que destacó la cercanía del artista y la buena sintonía vivida durante la velada.

Comer bien

Desde el establecimiento han celebrado haber recibido a "alguien con tanta historia, tanto talento y, encima, tan cercano y simpático". La cena dejó uno de esos momentos que el negocio identifica con su manera de entender la hostelería, comer bien, pasar un buen rato y vivir experiencias con ese punto canalla que se quedan para contar.

Gastronomía andaluza y portuguesa

La oferta culinaria del local se presenta como una propuesta innovadora y pionera en Mérida, con una carta diseñada por Jorge Martínez, nutricionista de profesión. Su cocina parte de una base mediterránea, enriquecida con guiños a la gastronomía andaluza y portuguesa, además de opciones veganas y vegetarianas y platos de inspiración más vanguardista.

Fundador de Mecano

La presencia del fundador de Mecano dejó una escena poco habitual en la rutina gastronómica emeritense, un rostro conocido, una cena informal y un equipo que quiso resumir la noche con un guiño muy propio, "Nos gusta la gente con arte, con buen rollo y con buen gusto para cenar".