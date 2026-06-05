Arte y gastronomía
Nacho Cano cena en Mérida y deja una noche canalla para contar
El restaurante de la avenida de Numancia 8 ha agradecido la visita del músico y ha destacado su cercanía en una velada marcada por la cocina mediterránea, el ambiente desenfadado y el buen humor
El músico y compositor Nacho Cano cenó ayer jueves en Lolita Canalla, el restaurante situado en la avenida de Numancia 8, en Mérida. El propio establecimiento compartió la visita en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento en el que destacó la cercanía del artista y la buena sintonía vivida durante la velada.
Comer bien
Desde el establecimiento han celebrado haber recibido a "alguien con tanta historia, tanto talento y, encima, tan cercano y simpático". La cena dejó uno de esos momentos que el negocio identifica con su manera de entender la hostelería, comer bien, pasar un buen rato y vivir experiencias con ese punto canalla que se quedan para contar.
Gastronomía andaluza y portuguesa
La oferta culinaria del local se presenta como una propuesta innovadora y pionera en Mérida, con una carta diseñada por Jorge Martínez, nutricionista de profesión. Su cocina parte de una base mediterránea, enriquecida con guiños a la gastronomía andaluza y portuguesa, además de opciones veganas y vegetarianas y platos de inspiración más vanguardista.
Fundador de Mecano
La presencia del fundador de Mecano dejó una escena poco habitual en la rutina gastronómica emeritense, un rostro conocido, una cena informal y un equipo que quiso resumir la noche con un guiño muy propio, "Nos gusta la gente con arte, con buen rollo y con buen gusto para cenar".
- Mérida arropa a Juan Carlos Nieto, el funcionario del SEPE expedientado por atender sin cita previa: "No es caridad, es mi trabajo"
- El Ministerio de Trabajo alega 'múltiples motivos' en el expediente al funcionario Juan Carlos Nieto en Mérida
- Arco de Trajano: el monumento gratuito que sostiene Mérida
- El granero abandonado de 10.500 toneladas que Adenex y Fondenex quieren salvar como BIC en Mérida
- Trenes de 550 metros y 800 contenedores: Mérida entra en otra liga logística
- Mérida, donde los Premios Max abrazan la eternidad del teatro
- José Mercé, a las puertas de su concierto en el Teatro Romano: 'Cantar en Mérida es estar como en otra galaxia
- El profesor de Música de Mérida que enseña 'Clavelitos' a sus alumnos con alma de tuno carnavalero