La Prensa de Mérida alza la voz tras 25 años frente al ruido de la desinformación

La Asociación de la Prensa de Mérida (APM) conmemoró este pasado jueves, 4 de junio, sus 25 años de trayectoria con una gala que reunió en la capital extremeña a buena parte de los profesionales del sector y a representantes institucionales de la región.

El acto sirvió para repasar el camino recorrido desde la creación de la entidad, en 2001, y para reivindicar el papel del periodismo en un momento marcado por la desinformación, las noticias falsas, el intrusismo profesional y la precariedad laboral en muchas redacciones.

La presidenta de la APM, Belén Moreno, recordó durante su intervención que la asociación cuenta ya con 100 asociados, una cifra que, según afirmó, habla de "crecimiento, pero, sobre todo, de confianza en un proyecto común". Moreno subrayó que la entidad nació con "una idea clara: defender el periodismo y a quienes lo ejercen".

A la gala asistieron el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano; además de diputadas y diputados de los grupos políticos representados en la Asamblea de Extremadura y miembros de la corporación municipal emeritense.

Credibilidad frente a los nuevos desafíos

Belén Moreno defendió que la profesión ha cambiado de forma profunda en estos 25 años, especialmente por los avances tecnológicos y la transformación de las rutinas informativas. Sin embargo, advirtió de que esos cambios han venido acompañados de nuevos riesgos para el oficio.

Entre ellos citó "la desinformación, las noticias falsas, el intrusismo profesional y la precariedad laboral que afecta a muchas redacciones". Frente a ese contexto, la presidenta de la APM remarcó que "hay algo que sigue siendo esencial: la credibilidad".

Moreno incidió además en que el derecho a la información, recogido en la Constitución, "solo es real si existe una profesión independiente y comprometida". En ese punto, vinculó la defensa de la ciudadanía a la necesidad de proteger unas condiciones profesionales dignas para quienes trabajan en los medios y en la comunicación institucional.

La reivindicación del colegio profesional

La presidenta de la APM aprovechó también la presencia institucional para defender la creación del Colegio Profesional de Periodistas de Extremadura, una demanda compartida por las asociaciones de la prensa de Badajoz y Cáceres.

Moreno pidió apoyo a las instituciones presentes para impulsar esta reivindicación, planteada como una herramienta para reforzar la profesión, ordenar el ejercicio profesional y dar mayor protección a quienes trabajan en el ámbito periodístico en la comunidad.

Belén Moreno, primera mujer que preside la APM, destacó además la presencia en el acto de los presidentes que la precedieron al frente de la entidad: Pablo Sánchez, Benito Díaz y Máximo Durán.

Galardonados durante la gala del XXV aniversario de la Asociación de la Prensa de Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

Máximo Durán, premio de Honor

Uno de los momentos centrales de la gala fue el reconocimiento a Máximo Durán, que recibió el premio de Honor por sus 22 años al frente de la asociación. La distinción le fue entregada por la actual presidenta, Belén Moreno.

En su discurso de agradecimiento, Durán anunció que donará a la APM y al futuro Colegio Profesional de Periodistas de Extremadura su biblioteca personal especializada en periodismo y comunicación. Según explicó, está compuesta por más de un centenar de ejemplares y quedará a disposición de las generaciones presentes y futuras.

El expresidente de la APM señaló que esos fondos podrán utilizarse "en sus trabajos académicos, universitarios, en elaboración de temarios o cualquier otra cuestión". La donación añade así una dimensión formativa y documental al aniversario de la asociación emeritense.

Reconocimientos al Festival de Mérida y a la Guardia Civil

La APM quiso reconocer también al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida por su trayectoria cultural y por su contribución al prestigio de la ciudad y de Extremadura, así como a su proyección nacional e internacional.

El galardón fue recogido por el director del certamen, Jesús Cimarro, de manos del periodista Ángel Briz, uno de los socios históricos de la asociación y miembro de su primera directiva. El reconocimiento al festival conecta la conmemoración de la APM con uno de los grandes símbolos culturales de la capital extremeña.

La asociación también distinguió a los gabinetes de prensa de la Guardia Civil de Cáceres y Badajoz por su disposición, cercanía y voluntad de facilitar el trabajo de los medios de comunicación. Recogieron el reconocimiento Conchi Nieto y José Luis López, de la Oficina de Comunicación de Badajoz, e Israel Bolaños y Rocío Moreno, de la Oficina de Comunicación de Cáceres.

La entrega fue realizada por Pura Caballero, reconocida periodista extremeña y una de las primeras socias de la APM.

Una pieza creada para el aniversario

Los reconocimientos entregados durante la gala fueron piezas exclusivas creadas por Juanma Pérez Vinagre, de Terracota, especialmente para la ocasión. Según la asociación, se trata de una obra inspirada en la ciudad de Mérida, realizada a mano en cerámica.

En la pieza aparecen palabras que, para la APM, definen tanto a la entidad como al periodismo: libertad, objetividad, independencia y rigor. Cuatro conceptos que marcaron el tono de una gala concebida como celebración, pero también como reivindicación profesional.

El acto contó con la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida. La gala incluyó además las actuaciones de las hermanas Samino y una coreografía creada para la ocasión por los bailarines emeritenses Alba Gog y Adrián Herrera.