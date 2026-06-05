Últimos días para pedir las ayudas de material escolar en Mérida

Las familias de Mérida tienen hasta el próximo 11 de junio para solicitar las ayudas municipales de material escolar destinadas al curso 2026-2027. La convocatoria, abierta desde el pasado 29 de mayo, está dirigida al alumnado que curse segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial.

El Ayuntamiento de Mérida ha destinado a estas ayudas un presupuesto propio de 30.000 euros, con el objetivo de complementar las becas y ayudas para libros que conceden la Junta de Extremadura y el Ministerio de Educación.

Material básico para el inicio del curso

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir a la compra de material escolar básico, como mochilas, cuadernillos de inglés, bolígrafos, carpetas, libretas y otros recursos necesarios para el comienzo del curso académico.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 11 de junio a través de la sede electrónica municipal o de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento de Mérida.

Calendario de la convocatoria

Una vez cerrado el plazo de presentación, la lista provisional de personas beneficiarias se publicará el 10 de julio. Después se abrirá el correspondiente periodo de subsanación de solicitudes, antes de la publicación de la resolución definitiva, prevista para el 21 de agosto.

Tanto el listado provisional como el definitivo podrán consultarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mérida y en la página web municipal, dentro del apartado de Educación.

Consulta de información

Toda la información relativa a la convocatoria está disponible en la web del ayuntamiento de la capital regional. Las personas interesadas también podrán realizar consultas a través del correo electrónico habilitado para este procedimiento.