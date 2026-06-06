El botiquín emocional que llega a 405 adolescentes de Mérida contra el estrés en clase

El Ayuntamiento de Mérida informó ayer de la culminación del proyecto "Prevención y Control del Estrés y la Ansiedad en el Aula", una iniciativa incluida dentro del programa municipal "Menores Saludables" y dirigida a promover el bienestar emocional entre la población adolescente.

La actuación se ha cerrado con la entrega de 405 kits de bienestar emocional a otros tantos estudiantes de Secundaria de la ciudad, con el objetivo de reforzar lo aprendido durante las sesiones desarrolladas en los centros educativos.

Según ha señalado el consistorio emeritense, el proyecto busca prevenir situaciones de ansiedad y estrés entre los jóvenes, especialmente en una etapa en la que la presión académica, la incertidumbre y el malestar emocional pueden tener un impacto directo en su vida diaria.

Seis centros y 17 grupos de intervención

La iniciativa ha contado con la participación de 405 alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, pertenecientes a seis centros educativos de Mérida. El alumnado se organizó en 17 grupos de intervención, que han desarrollado un itinerario formativo específico.

Cada grupo ha participado en once sesiones centradas en la identificación y comprensión de la ansiedad y el estrés, el desarrollo de habilidades de afrontamiento, las técnicas de relajación y respiración, la regulación emocional y las estrategias para mejorar el bienestar psicológico.

Materiales del kit de bienestar emocional del programa "Prevención y Control del Estrés y la Ansiedad en el Aula". / Ayuntamiento de Mérida

El consistorio ha destacado que la adolescencia constituye una etapa especialmente relevante para la adquisición de competencias emocionales y hábitos saludables. Por ello, el programa pretende ofrecer herramientas prácticas que ayuden a los jóvenes a afrontar situaciones de presión académica o malestar emocional de una forma más saludable.

Herramientas para el aula y la vida diaria

Además del trabajo realizado durante las sesiones, el alumnado participante ha recibido un kit de bienestar emocional integrado por diferentes materiales diseñados para reforzar los contenidos abordados en el aula.

Estos recursos pretenden facilitar la aplicación práctica de las estrategias aprendidas, fomentar hábitos de autocuidado y ofrecer herramientas útiles para la gestión del estrés y la ansiedad tanto en el contexto educativo como en la vida cotidiana.

El proyecto entra ahora en una fase de evaluación integral, que permitirá analizar los resultados obtenidos y la percepción de los distintos agentes implicados en la intervención.

La actuación forma parte del programa "Menores Saludables", desarrollado por el Plan Municipal de Drogodependencias de la Delegación de Sanidad. Está financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y por el ayuntamiento de la capital extremeña.