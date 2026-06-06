De "El Rey León" a "Toy Story": la Film Symphony Orchestra regala a Mérida una noche de película

Hay músicas que no necesitan pantalla para devolver al público a una escena, a una película o a un recuerdo. El Teatro Romano de Mérida vivió anoche uno de esos viajes emocionales con la Film Symphony Orchestra (FSO), que abrió la XI edición del Stone & Music Festival con "Toon Story", un homenaje sinfónico a las bandas sonoras del cine de animación que han acompañado a varias generaciones.

El monumento emeritense se convirtió durante el concierto en una gran sala de cine al aire libre, aunque sin imágenes proyectadas. Bastaron los primeros acordes para que el público reconociera melodías ligadas a la infancia, la aventura, la fantasía y la emoción. La formación, una de las más reconocidas del panorama sinfónico nacional, llegó a Mérida con una propuesta pensada para todos los públicos y sostenida por unos cuantos artistas sobre el escenario, entre músicos y cantantes.

Un viaje por la memoria del cine

El espectáculo propuso un recorrido musical por algunas de las películas de animación más emblemáticas de la historia del cine. En el repertorio sonaron temas de títulos como "Toy Story", "El Rey León", "La Bella y la Bestia", "Aladdín", "Los Increíbles", "Cómo entrenar a tu dragón", "Kung Fu Panda", "Shrek", "La princesa Mononoke" o "Pesadilla antes de Navidad".

El Teatro Romano de Mérida acogió anoche el arranque del Stone & Music Festival con la Film Symphony Orchestra. / Cedida a El Periódico Extremadura

A través de los universos de Disney, Pixar, DreamWorks y Studio Ghibli, la orquesta construyó un viaje por la memoria colectiva de varias generaciones. La noche transitó por la épica, el humor, la ternura y la fantasía, con composiciones que demostraron hasta qué punto la música de cine forma parte de la educación sentimental de muchos espectadores.

Música sinfónica para todos los públicos

Bajo la dirección de Constantino Martínez-Orts, fundador y alma del proyecto, la Film Symphony Orchestra ofreció mucho más que un concierto. La formación convirtió el escenario del Teatro Romano en una experiencia inmersiva en la que música, cine, emoción y divulgación se unieron para acercar al público la riqueza artística de las grandes partituras cinematográficas.

La cuidada puesta en escena reforzó el carácter familiar y visual de una propuesta concebida para emocionar tanto a quienes crecieron con esas películas como a quienes las han descubierto después. El espectáculo contó también con las voces de Anais Sancruz y Toni Dublet, que aportaron fuerza escénica a un repertorio reconocible, popular y cargado de nostalgia.

El primer reconocimiento de una noche de película en Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

Arranque del festival

La actuación de la Film Symphony Orchestra sirvió para inaugurar una nueva edición del Stone & Music Festival, que volvió a apostar por propuestas culturales capaces de conectar con públicos diversos en un entorno patrimonial excepcional. La combinación de una gran orquesta sinfónica y la monumentalidad del Teatro Romano ofreció una experiencia singular para los asistentes.

Antes del inicio del concierto, Félix Palma, director del Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, hizo entrega a Constantino Martínez-Orts de la Stone M, la estatuilla que el Stone & Music Festival concede a los artistas que participan en cada una de sus ediciones.

Con este concierto inaugural, el certamen levantó el telón de una programación que volverá a situar a Mérida como uno de los grandes escenarios musicales y culturales del verano. La música de cine fue la encargada de abrir esta nueva edición, demostrando que algunas historias siguen emocionando incluso cuando solo se escuchan.