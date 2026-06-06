Stone & Music Festival
Sergio Dalma revoluciona Mérida con un baño de seguidores antes de subirse al escenario
El cantante ha descubierto su vinilo en la Via Musicorum, en la calle José Ramón Mélida, arropado por un buen número de fans antes de su actuación en el Teatro Romano
Sergio Dalma ha recibido este sábado un auténtico baño de fans en Mérida antes de su actuación en el Stone & Music Festival. La cita previa al concierto ha tenido lugar a las 19.10 horas en la calle José Ramón Mélida, donde el artista catalán ha descubierto su vinilo en la Via Musicorum, el particular "paseo de las estrellas" de la capital extremeña.
Fotos y firmas
La presencia del cantante ha despertado una enorme expectación. A esa hora, a poco más de tres horas del inicio de su espectáculo, apenas quedaban espacios libres en los alrededores del mencionado enclave, donde se han concentrado un buen número de gente para verle de cerca, pedirle fotografías, lograr una firma en sus discos y acompañarle en uno de los momentos más especiales de su paso por la ciudad.
Dejar huella
El acto ha contado con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León; el concejal de Cultura, Antonio Vélez; y el director del Stone & Music Festival, Carlos Lobo, que han acompañado al artista durante el descubrimiento de su vinilo en este espacio dedicado a los nombres que han dejado huella en el festival emeritense.
‘Ritorno a Via Dalma’
Sergio Dalma llega a la capital de Extremadura con ‘Ritorno a Via Dalma’, su regreso a la música italiana, y con una noche por delante para dejarse llevar por esas canciones que se cantan casi sin pensarlo. Antes del concierto en el Teatro Romano, Emerita Augusta ya le ha recibido como se recibe a los artistas queridos: con fotos, firmas y un vinilo en la Via Musicorum.
- Mérida arropa a Juan Carlos Nieto, el funcionario del SEPE expedientado por atender sin cita previa: "No es caridad, es mi trabajo"
- El Ministerio de Trabajo alega 'múltiples motivos' en el expediente al funcionario Juan Carlos Nieto en Mérida
- Arco de Trajano: el monumento gratuito que sostiene Mérida
- El granero abandonado de 10.500 toneladas que Adenex y Fondenex quieren salvar como BIC en Mérida
- Trenes de 550 metros y 800 contenedores: Mérida entra en otra liga logística
- El expediente al funcionario que atendió sin cita en el SEPE de Mérida salta al Defensor del Pueblo y a la Asamblea
- Mérida, donde los Premios Max abrazan la eternidad del teatro
- José Mercé, a las puertas de su concierto en el Teatro Romano: 'Cantar en Mérida es estar como en otra galaxia