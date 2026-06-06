Sergio Dalma revoluciona Mérida con un baño de seguidores antes de subirse al escenario

Sergio Dalma ha recibido este sábado un auténtico baño de fans en Mérida antes de su actuación en el Stone & Music Festival. La cita previa al concierto ha tenido lugar a las 19.10 horas en la calle José Ramón Mélida, donde el artista catalán ha descubierto su vinilo en la Via Musicorum, el particular "paseo de las estrellas" de la capital extremeña.

Sergio Dalma atiende a sus seguidores en la Via Musicorum de Mérida antes de su show. / Ayuntamiento de Mérida

Sergio Dalma atiende a sus seguidores en la Via Musicorum de Mérida antes de su show. / Ayuntamiento de Mérida

Fotos y firmas

La presencia del cantante ha despertado una enorme expectación. A esa hora, a poco más de tres horas del inicio de su espectáculo, apenas quedaban espacios libres en los alrededores del mencionado enclave, donde se han concentrado un buen número de gente para verle de cerca, pedirle fotografías, lograr una firma en sus discos y acompañarle en uno de los momentos más especiales de su paso por la ciudad.

Dejar huella

El acto ha contado con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León; el concejal de Cultura, Antonio Vélez; y el director del Stone & Music Festival, Carlos Lobo, que han acompañado al artista durante el descubrimiento de su vinilo en este espacio dedicado a los nombres que han dejado huella en el festival emeritense.

Sergio Dalma atiende a sus seguidores en la Via Musicorum de Mérida antes de su show. / Ayuntamiento de Mérida

Sergio Dalma atiende a sus seguidores en la Via Musicorum de Mérida antes de su show. / Ayuntamiento de Mérida

‘Ritorno a Via Dalma’

Sergio Dalma llega a la capital de Extremadura con ‘Ritorno a Via Dalma’, su regreso a la música italiana, y con una noche por delante para dejarse llevar por esas canciones que se cantan casi sin pensarlo. Antes del concierto en el Teatro Romano, Emerita Augusta ya le ha recibido como se recibe a los artistas queridos: con fotos, firmas y un vinilo en la Via Musicorum.

Sergio Dalma atiende a sus seguidores en la Via Musicorum de Mérida antes de su show. / Alberto Manzano