Sanciones por no limpiar solares en Mérida ante el riesgo de incendios y plagas

El Ayuntamiento de Mérida ha recordado a los propietarios de solares, parcelas y otros terrenos la obligación de mantenerlos desbrozados, limpios y adecentados para evitar la proliferación de plagas y reducir el riesgo de incendios durante los meses de mayor peligro.

Ese recordatorio se apoya en el bando firmado en mayo de 2022 por el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, que continúa vigente y en el que se establece el deber de conservar estos espacios en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato.

Retirada de restos

El bando recoge que las labores de limpieza deben incluir también la retirada de los restos vegetales o materiales acumulados. En concreto, el ayuntamiento de la capital extremeña ha recordado que "los restos de la limpieza deberán ser retirados del solar y trasladados a un vertedero controlado".

El Departamento de Disciplina Urbanística municipal ha iniciado desde el pasado 1 de junio las comprobaciones necesarias para detectar solares y parcelas que no se encuentren en condiciones adecuadas. En los casos de incumplimiento, el consistorio podrá iniciar el procedimiento para ordenar la ejecución de las actuaciones requeridas.

Un operario realiza labores de desbroce en una parcela para reducir el riesgo de incendios y plagas. / Ayuntamiento de Mérida

Según la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Municipales de Orden Urbanístico, en los supuestos de ejecución subsidiaria de órdenes de ejecución de obras se liquidará el 2% del coste de ejecución material, con una cuota mínima de 154,07 euros, además de las sanciones que puedan corresponder.

Riesgo para la salud y la seguridad

El Ayuntamiento de Mérida ha explicado que, pese a las órdenes dictadas para que los propietarios mantengan los solares sin edificar en condiciones de seguridad y salubridad, se ha comprobado que en el municipio existe un gran número de terrenos sin urbanizar en los que se acumulan hierbas y matorrales.

Estos restos, una vez secos, pueden "entrar en combustión" y convertirse además en un espacio propicio para albergar insectos y roedores. El consistorio ha advertido de que esta situación está generando "un grave riesgo para la salud y la seguridad de las personas por la proliferación de plagas de animales transmisores de enfermedades y por el inminente peligro de incendio".

El consistorio ha recordado también que la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura obliga a los propietarios a conservar toda clase de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones en condiciones legales de "seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato", con independencia de la situación en la que se encuentren.

Plan General de Ordenación Urbana

Además, el Plan General de Ordenación Urbana de Mérida establece que los solares deben permanecer limpios, sin vegetación espontánea ni restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas transmisoras de enfermedades, o producir malos olores.