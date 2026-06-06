Prevención municipal
Sanciones por no limpiar solares en Mérida ante el riesgo de incendios y plagas
El ayuntamiento emeritense recuerda que los propietarios deben desbrozar y retirar los restos a un vertedero controlado, con sanciones y tasas si incumplen las órdenes de ejecución
El Ayuntamiento de Mérida ha recordado a los propietarios de solares, parcelas y otros terrenos la obligación de mantenerlos desbrozados, limpios y adecentados para evitar la proliferación de plagas y reducir el riesgo de incendios durante los meses de mayor peligro.
Ese recordatorio se apoya en el bando firmado en mayo de 2022 por el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, que continúa vigente y en el que se establece el deber de conservar estos espacios en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato.
Retirada de restos
El bando recoge que las labores de limpieza deben incluir también la retirada de los restos vegetales o materiales acumulados. En concreto, el ayuntamiento de la capital extremeña ha recordado que "los restos de la limpieza deberán ser retirados del solar y trasladados a un vertedero controlado".
El Departamento de Disciplina Urbanística municipal ha iniciado desde el pasado 1 de junio las comprobaciones necesarias para detectar solares y parcelas que no se encuentren en condiciones adecuadas. En los casos de incumplimiento, el consistorio podrá iniciar el procedimiento para ordenar la ejecución de las actuaciones requeridas.
Según la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Municipales de Orden Urbanístico, en los supuestos de ejecución subsidiaria de órdenes de ejecución de obras se liquidará el 2% del coste de ejecución material, con una cuota mínima de 154,07 euros, además de las sanciones que puedan corresponder.
Riesgo para la salud y la seguridad
El Ayuntamiento de Mérida ha explicado que, pese a las órdenes dictadas para que los propietarios mantengan los solares sin edificar en condiciones de seguridad y salubridad, se ha comprobado que en el municipio existe un gran número de terrenos sin urbanizar en los que se acumulan hierbas y matorrales.
Estos restos, una vez secos, pueden "entrar en combustión" y convertirse además en un espacio propicio para albergar insectos y roedores. El consistorio ha advertido de que esta situación está generando "un grave riesgo para la salud y la seguridad de las personas por la proliferación de plagas de animales transmisores de enfermedades y por el inminente peligro de incendio".
El consistorio ha recordado también que la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura obliga a los propietarios a conservar toda clase de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones en condiciones legales de "seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato", con independencia de la situación en la que se encuentren.
Plan General de Ordenación Urbana
Además, el Plan General de Ordenación Urbana de Mérida establece que los solares deben permanecer limpios, sin vegetación espontánea ni restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas transmisoras de enfermedades, o producir malos olores.
- Mérida arropa a Juan Carlos Nieto, el funcionario del SEPE expedientado por atender sin cita previa: "No es caridad, es mi trabajo"
- El Ministerio de Trabajo alega 'múltiples motivos' en el expediente al funcionario Juan Carlos Nieto en Mérida
- Arco de Trajano: el monumento gratuito que sostiene Mérida
- El granero abandonado de 10.500 toneladas que Adenex y Fondenex quieren salvar como BIC en Mérida
- Trenes de 550 metros y 800 contenedores: Mérida entra en otra liga logística
- Mérida, donde los Premios Max abrazan la eternidad del teatro
- José Mercé, a las puertas de su concierto en el Teatro Romano: 'Cantar en Mérida es estar como en otra galaxia
- Jardín de Mérida se estrena a lo grande con una semana cultural para llenar de vida el barrio