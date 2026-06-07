Sergio Dalma se va de Mérida con el Teatro Romano debajo del brazo y el público desgañitado

Sergio Dalma desplegó una energía desbordante este pasado sábado por la noche en el mayúsculo Teatro Romano de Mérida, donde convirtió la segunda jornada de la XI edición del Stone&Music Festival en una celebración de la música italiana, la nostalgia y la sinergia con los asistentes. Un público entregado, con numerosos incondicionales desplazados desde distintos puntos del país, se rindió en cada uno de los temas que sonaron durante el concierto y coreó sus canciones desde las primeras filas hasta el gallinero. El artista catalán hizo de la gente su cómplice desde el primer momento y mostró durante todo el show su estilo más puro en un escenario que pareció hecho a la medida de su nueva gira.

Sergio Dalma conquista Mérida con una noche italiana en el Teatro Romano. / Cedida a El Periódico Extremadura

Felicidad física

El espectáculo fue tomando temperatura tema a tema, sin estridencias impostadas, pero con esa alegría que se nota cuando el público no solo escucha, sino que se abandona. Fueron pasando "Yo quiero verte danzar", "Centro de gravedad" y "Entre tú y mil mares", y Sergio Dalma abrió paso a ese universo italiano que ha vuelto a recorrer con "Ritorno A Via Dalma", la gira con la que recupera uno de los capítulos más reconocibles de su carrera. Allí no hubo solo coros de trámite ni los "uuuuh" y "aaaaaah" que acompañan cualquier gran concierto: hubo una felicidad física, de garganta abierta y sonrisa inevitable, una emoción que iba subiendo por el Teatro Romano hasta convertir cada estribillo en una victoria compartida.

Sergio Dalma conquista Mérida con una noche italiana en el Teatro Romano. / Cedida a El Periódico Extremadura

Asistentes entregados

Durante dos horas, el cantante interpretó "La cosa más bella", "Parole", "La fuerza de la vida", "Ancora", "Mi historia entre tus dedos" y "volare", que fueron recibidos con entusiasmo por unos asistentes entregados. Uno de los instante más y mágicos llegó con "Rumore", cuando las luces del recinto se encendieron y Sergio Dalma se mezcló bailando y cantando con la gente. Lo resumió con una frase: "Dejadme que me quede embobado en este escenario". Después añadió: "He pisado muchos, pero volver a este sitio es maravilloso, y para todas estas canciones italianas este es un marco incomparable".

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Juerga italiana

La actuación avanzó al son de "Baila morena", "Felicità", "Te amo", "El italiano" y el medley formado por "Será porque te amo" y "Mamma Mía", que transformaron el enclave romano en una auténtica fiesta de la música. Pero Sergio Dalma tenía reservada la traca final para el último tramo del espectáculo. Tras interpretar "Yo no te pido la luna" y el medley "Tú + Gloria", volvió al escenario del monumento emeritense para ofrecer como bis "Bailar pegados", la canción con la que alcanzó el cuarto puesto para España en Eurovisión 1991 y que sigue siendo uno de los grandes himnos de su trayectorial. Después llegó "Galilea", otro de sus clásicos, y la noche terminó con el Teatro Romano rendido a sus pies: Dalma apurando la última nota, el graderío cantando hasta dejarse la voz y la capital regional convertida, por unas horas, en una juerga italiana bajo el cielo extremeño.