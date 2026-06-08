El Corpus de Mérida no será como siempre: el calor obliga a modificar la procesión

La previsión de altas temperaturas ha provocado cambios en el recorrido y en la bendición final de la procesión del Corpus, que se celebrará este domingo, 14 de junio, en Mérida. La decisión ha afectado al itinerario habitual de una de las citas religiosas más destacadas del calendario local, con ajustes pensados para adaptar el desarrollo de la procesión a las condiciones meteorológicas previstas.

Imagen de archivo de la procesión del Corpus en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

La jornada comenzará con la misa del Corpus a las 10.00 horas en la concatedral de Santa María. Una hora después, a las 11.00 horas, saldrá la procesión desde la plaza de España, desde donde continuará por la calle Santa Eulalia, Puerta de la Villa, Berzocana, Romero Leal, plaza del Rastro y de nuevo plaza de España, en la zona de Pestorejo, hasta llegar a la plaza de Santa María.

Cambio en la bendición final

La principal novedad estará en el lugar de la bendición final. En lugar de realizarse, como venía siendo habitual, en la fachada de Santa María, en la plaza de España, este año se llevará a cabo en la plaza de Santa María. Desde allí, la procesión accederá posteriormente al templo por la Puerta del Perdón.

Imagen de archivo de la procesión del Corpus en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

También participarán, como es tradición, los niños y niñas de Primera Comunión. En su caso, celebrarán la misa a las 10.00 horas en la iglesia del Carmen y, al finalizar, saldrán en procesión para incorporarse al cortejo principal del Corpus en la plaza de España, según ha informado el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.