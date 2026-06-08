De los deportes acuáticos a las tirolinas, la fotografía o el inglés: Mérida prepara un verano con 2.130 actividades para niños y jóvenes

Mérida quiere convertir las vacaciones escolares en algo más que un paréntesis hasta septiembre. El consistorio ha presentado una programación estival con 2.130 plazas para menores de edad, una cifra que, según la edil de Juventud, Laura Iglesias, supone "la mayor oferta histórica de actividades de verano realizada hasta la fecha por el Ayuntamiento de Mérida".

La propuesta municipal busca responder a una necesidad muy concreta de las familias: qué hacer con los niños y adolescentes durante las mañanas de verano, cuando el curso ya ha terminado pero muchos padres continúan trabajando. Por eso, el programa combina ocio, deporte, creatividad, formación digital y conciliación.

Dentro de esa oferta global, el consistorio de la capital extremeña ofertará 520 plazas en campamentos de verano para menores de entre 6 y 15 años. Se desarrollarán durante las mañanas de julio y agosto, con 16 turnos y cuatro modalidades: naturaleza, multiaventura, deportes acuáticos y, como novedad de este año, fotografía, teatro e inglés.

Campamentos desde 18 euros por quincena

Uno de los datos clave para las familias es el precio. Las actividades tendrán un coste de 18 euros por quincena, salvo el campamento de fotografía, teatro e inglés, que será gratuito.

Los campamentos comenzarán el próximo 1 de julio y se repartirán por diferentes espacios de la ciudad. La idea es que los menores puedan participar en propuestas adaptadas a su edad, con actividades al aire libre, aprendizaje, convivencia y alternativas de ocio saludable durante las vacaciones escolares.

Laura Iglesias ha explicado que la finalidad del programa es ofrecer "alternativas de ocio saludables y fomentar las competencias digitales entre los menores de edad" de Mérida.

Deportes acuáticos en Proserpina

El campamento de iniciación a los deportes acuáticos tendrá lugar en el Museo del Agua, en el embalse de Proserpina. Está dirigido a menores de entre 13 y 15 años y contará con 120 plazas en total, distribuidas en turnos de 30 participantes.

Presentación de la programación de verano para menores de edad en Mérida. / El Periódico Extremadura

Esta modalidad incluirá actividades de introducción a los deportes acuáticos para "potenciar el ocio y el disfrute del tiempo libre", según ha detallado el Ayuntamiento. Además, habrá traslado gratuito en autobús de ida y vuelta desde el estadio municipal de fútbol, una medida pensada para facilitar la participación de los jóvenes.

Naturaleza y multiaventura para menores de 6 a 12 años

Los menores de entre 6 y 12 años tendrán varias opciones dentro de la programación. El Campamento de Naturaleza se celebrará en el Colegio Maximiliano Macías y en los entornos naturales del río. Ofrecerá 30 plazas por turno y permitirá a los participantes acercarse a la ornitología, la botánica y la fauna urbana que rodea a Mérida.

También para esa franja de edad se organizará el Campamento Multiaventura, que tendrá lugar en el Colegio Giner de los Ríos. Esta actividad contará con 160 plazas en total, a razón de 40 por turno, e incluirá actividades acuáticas, juegos de agua y tirolinas.

Fotografía, teatro e inglés: la novedad gratuita

La gran novedad de este año será el Campamento de Fotografía, Teatro e Inglés, que se impartirá en el Centro de Ocio Joven "El Economato". Será gratuito y estará dirigido a menores de entre 6 y 12 años.

Esta modalidad contará con 120 plazas, distribuidas en turnos de 30 participantes. El programa incluirá rally fotográfico, expresión corporal, improvisación teatral e inmersión lingüística. Con esta incorporación, el Ayuntamiento amplía la oferta más allá del deporte y la naturaleza, con una propuesta centrada en la creatividad y el aprendizaje.

660 plazas gratuitas para competencias digitales

La programación de verano también incluye campamentos gratuitos de competencias digitales. En este caso, estarán dirigidos a menores de entre 9 y 17 años y sumarán 660 plazas, repartidas en 11 turnos de 60 participantes cada uno.

Estos talleres comenzarán el 22 de junio y se prolongarán hasta la primera semana de septiembre. El horario será de 09.00 a 14.00 horas e incluirá servicio de aula matinal.

Niños participan en una actividad lúdica al aire libre durante un programa de verano. / El Periódico Extremadura

Los jóvenes trabajarán nuevas tecnologías, alfabetización digital, pensamiento crítico en red y herramientas para generar entornos seguros en línea. Se trata de una de las líneas más formativas de la oferta estival, pensada para que los participantes adquieran habilidades útiles en su vida cotidiana y académica.

Fechas de inscripción y sorteo

La inscripción está abierta desde este lunes, 8 de junio, y se mantendrá hasta el 15 de junio a las 09.00 horas.

En caso de que haya más solicitudes que plazas disponibles, el Ayuntamiento realizará un sorteo público el día 18 de junio. Ese mismo día también se publicará el listado definitivo de admitidos.

El consistorio reservará un 10% de las plazas para personas con discapacidad y otro 10% para menores de los programas de familia del Ayuntamiento de Mérida. Las plazas reservadas que no sean ocupadas pasarán al turno libre.

Aula matinal para facilitar la conciliación

La programación contará además con servicio de aula matinal en dos franjas horarias: de 08.00 a 09.00 horas y de 14.00 a 15.00 horas.

Este servicio refuerza el enfoque de conciliación familiar de la oferta, especialmente para quienes necesitan ampliar el horario de entrada o salida de los menores durante los meses de verano.

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Laura Iglesias ha animado a las familias emeritenses a participar en los campamentos y en el resto de actividades estivales. La delegada ha expresado su deseo de que la programación "sea todo un éxito y los menores disfruten de un verano maravilloso en nuestra ciudad".