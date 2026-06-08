Dos hermanos de Alange consolidan La Jara Festival por tercer año consecutivo con música, acampada y noches junto al pantano

La Jara Festival no nació en una oficina ni de la mano de un gran promotor musical. Se creó en Alange, a partir de la idea de dos hermanos del pueblo, Alejandro Quevedo y Alberto Quevedo, que querían que durante un fin de semana pasara algo distinto en su localidad. Tres años después, aquella inquietud familiar se ha transformado en una cita con identidad propia dentro de la agenda cultural de la zona.

Fechas y actividades

El evento regresará al municipio vecino de la capital extremeña los días 12 y 13 de junio de 2026, con música en directo, acampada gratuita, actividades en el pantano y un cartel formado por grupos regionales y nacionales. La propuesta mantiene el espíritu con el que arrancó: llevar cultura al entorno rural y convertir Alange en un punto de encuentro para vecinos, visitantes, familias y amantes de los conciertos al aire libre.

Asociación Cultural La Mimbre

La iniciativa se ha articulado a través de la Asociación Cultural La Mimbre, que ha servido de base para levantar el proyecto y darle continuidad. La organización defiende un formato cercano, sin grandes aglomeraciones, pensado para disfrutar de los grupos de cerca y para aprovechar el entorno natural del municipio, con el pantano como uno de sus principales atractivos.

Embajador

La edición de este año contará con el periodista Javier Trinidad, de Canal Extremadura Radio, como embajador. Durante el fin de semana habrá más de 16 horas de música en directo, entrada gratuita para menores de edad, zona de acampada y espacio para caravanas sin coste. Además, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alange con Fedesiba, se celebrarán actividades acuáticas gratuitas en el pantano.

Cartel de la III edición de La Jara Festival, que se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en Alange. / Cedida a El Periódico Extremadura

Cartel

El cartel estará formado por Balakam Bomba, DenisDenis, Extasis, El Viaje de Roan, Combos La Octava, La Regadera, Chukky, Cecilia Zango, Deltó (tributo a Extremoduro), Juanma Crespo ft Saavedra, Valeria Cruz y Berto Sánchez DJ. Con esta programación, La Jara Festival refuerza su apuesta por la música, la convivencia y el ocio sostenible en el medio rural.