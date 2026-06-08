José Mercé despierta el duende de Mérida, torea en el escenario y sale por la puerta grande

Las raíces del flamenco más esencial quedaron al descubierto en el Teatro Romano de la capital extremeña. El huracán José Mercé lo llenó todo. Bastó verlo llegar, tomar aire y empezar a cantar para que la noche de ayer encontrara su tono. Primero de pie, después sentado, el cantaor jerezano dejó que el compás mandara sobre el impresionante escenario milenario y que cada quejío cayera despacio sobre un público entregado y disfrutón. Así comenzó una sobresaliente actuación de casi dos horas en la que el artista hizo suyo el enclave en el tercer concierto de la XI edición del Stone & Music Festival.

El público vibró con una de las voces más poderosas del flamenco en el Teatro Romano de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

El guitarrista

Los asistentes vibraron, tocaron las palmas y acompañaron a Mercé con ganas, sin perder nunca el respeto al cante. Fue un público exigente y generoso, atento a cada silencio y rápido en responder con fuertes aplausos y olés cuando la voz del jerezano apretaba de verdad. Sobre las tablas, el artista estuvo arropado por un grupo de músicos excepcionales, con una mención especial para el guitarrista Manuel, que sostuvo la velada con muchísima elegancia, precisión y duende.

El público vibró con una de las voces más poderosas del flamenco en el Teatro Romano de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Manuel Alejandro

El repertorio tuvo como eje el homenaje a Manuel Alejandro, cuyas canciones Mercé las hizo inolvidables. Sonaron "En carne viva", "Yo soy aquel", "Te estoy queriendo tanto", "Procuro olvidarte" y "Se nos rompió el amor", en una primera parte marcada por temas reconocibles que, en su garganta, adquirieron otro peso. No fueron simples versiones, sino canciones conocidas miradas desde el flamenco más puro, con pausa y con pellizco, de esas que no necesitan subrayado.

El público vibró con una de las voces más poderosas del flamenco en el Teatro Romano de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Torero

Después llegó el tramo más jondo, con guitarras, coros y compás, y el concierto avanzó con "José y Cerpa", "Se muere por mí la niña", "Soy rebelde", un medley, "Al alba", "Aire" y "Voy a perder la cabeza por tu amor". Mercé fue ganando terreno con cada canción y terminó de conquistar al público en el tramo final del evento. Salió por la puerta grande, toreó al cierre del espectáculo y hasta se pegó un bailecito con todo el arte del mundo, en una despedida muy suya.

El público vibró con una de las voces más poderosas del flamenco en el Teatro Romano de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Guardiola

Antes de que comenzara el show, Mérida ya le había reservado un sitio propio en su memoria musical. José Mercé descubrió su vinilo en el Vía Musicorum y recibió el homenaje de la ciudad en un acto en el que estuvo acompañado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, la primera teniente de alcalde de la capital autonómica, Carmen Yáñez Quirós, y Carlos Lobo, director del festival, además de sus seguidores que no quisieron perderse ese reconocimiento. Visto el éxito de anoche, no sería extraño que Mercé regresara pronto a Emerita Augusta para detenerse ante su vinilo, su particular estrella en el pase de la fama emeritense. Allí le esperará también el eco de una ovación que quedó prendida en el teatro.