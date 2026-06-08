Una Medalla de Extremadura para saldar la deuda con el Museo Romano de Mérida

Hay instituciones que trascienden generaciones para convertirse en símbolos permanentes de identidad, conocimiento y prestigio colectivo. En Extremadura existe una cuya trayectoria, excelencia y aportación a nuestra tierra la hacen merecedora de la Medalla de Extremadura, y no es otra que el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

Este año se cumplen cuarenta años de la inauguración de su actual sede, la extraordinaria obra diseñada por Rafael Moneo. Desde 1986, este edificio monumental se ha convertido en referencia internacional de la arquitectura contemporánea y en una de las imágenes más reconocibles de Extremadura. Su capacidad para dialogar con la antigua Augusta Emerita lo ha situado entre los espacios museísticos más admirados de Europa.

Portada de este diario del día de la inauguración del MNAR. / El Periódico Extremadura

Sin embargo, la historia del museo es mucho más extensa. Sus orígenes se remontan a 1838, cuando comenzaron los trabajos para proteger y conservar el inmenso legado arqueológico emeritense. Desde entonces, durante casi dos siglos, ha desarrollado una labor ejemplar en la recuperación, investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico y cultural de Mérida, de Extremadura y de la antigua Hispania.

Centro de referencia internacional

El MNAR es una institución única en España, ya que no existe otro museo nacional dedicado en exclusiva al arte y la civilización romana. Sus colecciones, consideradas entre las más importantes del mundo romano occidental, convierten a Mérida en un centro de referencia internacional para el estudio de la Antigüedad.

Más allá de la exhibición de piezas arqueológicas, el museo es un referente en la investigación, conservación y difusión del Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida y del mundo antiguo. Sus publicaciones, proyectos científicos, congresos y actividades educativas han contribuido decisivamente al conocimiento y la valoración de nuestro patrimonio.

Además, sus investigaciones han permitido profundizar en el estudio de la romanización, de las sociedades que habitaron la Península Ibérica y de los procesos históricos que ayudaron a configurar la llamada Vieja Europa, convirtiéndolo en un centro de referencia para investigadores de todo el mundo.

Pero su grandeza también se explica por las personas que lo han hecho posible. Generaciones de arqueólogos, restauradores, conservadores, investigadores, técnicos y trabajadores de diversos ámbitos han dedicado su esfuerzo, conocimiento y talento a construir una institución admirada dentro y fuera de nuestras fronteras y, sobre todo, a ocupar el lugar de prestigio nacional e internacional que hoy ocupa.

En este recorrido es imprescindible recordar a José Álvarez Sáenz de Buruaga, figura clave en la consolidación del museo moderno y defensor incansable del patrimonio emeritense; a José María Álvarez Martínez, director durante más de tres décadas y una de las figuras más prestigiosas de la arqueología española; y a Trinidad Nogales, actual directora y continuadora de una trayectoria marcada por la excelencia científica y cultural.

40 aniversario de la sede de Rafael Moneo

La Medalla de Extremadura reconoce trayectorias excepcionales y servicios extraordinarios a nuestra comunidad. Pocas instituciones han hecho tanto durante tanto tiempo por proyectar el nombre de Extremadura en los principales foros científicos y culturales del mundo. En el 40 aniversario de la sede de Rafael Moneo y tras casi dos siglos de compromiso con la cultura, concederle la máxima distinción autonómica sería un acto de justicia.

Porque el Museo Nacional de Arte Romano no es solo un museo. Es uno de los grandes embajadores de Extremadura, un referente internacional de excelencia científica y cultural, una institución que ha contribuido decisivamente al conocimiento de nuestro pasado y una de las mejores expresiones del talento, la historia y el orgullo de nuestra tierra.