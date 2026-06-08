El restaurante de Mérida que ha hecho flipar al 'influencer' culinario Cocituber con cocina extremeña de la de antes

El creador de contenidos gastronómicos Alfonso Ortega, conocido en redes sociales como Cocituber, ha hecho parada hace unos días en Mérida y ha terminado sorprendido con uno de esos restaurantes que conservan la cocina extremeña de toda la vida. El 'influencer', que cuenta con 585.000 seguidores en Instagram, ha visitado el Mesón El Lebrel, situado en la céntrica calle John Lennon, un negocio familiar con unos 80 años de historia, y ha salido con una valoración rotunda. "Le doy un 10".

La recomendación no ha pasado desapercibida en redes sociales. El reel publicado en Instagram alcanza ya las 248.000 reproducciones, una cifra que ha dado visibilidad a este establecimiento de la capital extremeña entre los seguidores del creador de contenidos y ha convertido su visita en una de esas recomendaciones gastronómicas con tirón viral.

El vídeo no se ha limitado a enseñar los platos. Ortega ha mostrado con su cámara parte de las instalaciones del establecimiento y, antes de pedir, también ha hablado con los propietarios del negocio, interesándose por la historia de un mesón que ha pasado de generación en generación. Después, el creador de contenidos se ha centrado en el verdadero objeto de su canal, la comida.

Un mesón con historia en la calle John Lennon

Cocituber ha explicado que se encontraba "indagando" por Mérida cuando llegó hasta este restaurante, ubicado muy cerca de la plaza de España y de la Alcazaba Árabe, del que también ha destacado sus reseñas y la buena impresión que deja entre quienes buscan comida casera, tradicional y sin artificios. En su vídeo ha subrayado además que las raciones no superan los diez euros, una cifra que le ha llevado a definirlo como uno de los restaurantes más baratos que ha visitado este año.

La propuesta del Mesón El Lebrel responde a una manera de entender la hostelería que cada vez se ve menos entre los fogones: recetas extremeñas, platos abundantes, trato familiar y precios populares. Esa mezcla de cocina reconocible y cuenta ajustada ha sido precisamente lo que más ha sorprendido al creador de contenidos, tanto por lo que ha pagado como por el sabor de todo lo que ha probado.

Migas con huevo frito y platos de toda la vida

La visita gastronómica ha comenzado con unas migas extremeñas por 5 euros, servidas con un huevo frito, uno de los platos que más ha llamado la atención por su precio y por su carácter tradicional. A partir de ahí, Cocituber ha ido recorriendo una carta muy pegada al recetario extremeño, con lengua de ternera, pastel de liebre, carne guisada, cochifrito con patatas fritas y, de postre, sopa de almendra.

Una cuenta de unos 46 euros

La experiencia completa le ha salido por unos 46 euros, una cantidad que ha reforzado su sorpresa al comprobar todo lo que había pedido. Para Alfonso Ortega, el precio ha sido uno de los grandes atractivos del Mesón El Lebrel, pero no el único. El influencer ha insistido en que lo que ha encontrado allí es una cocina con mucho oficio y alejada del postureo gastronómico.

De hecho, ha llegado a señalar que alguno de los platos estaba entre "las cosas más ricas" que ha comido "en mucho tiempo". En su valoración, ha definido la propuesta como comida extremeña "de la de antes, de la buena, de calidad", una frase con la que ha reivindicado esos restaurantes que mantienen vivas recetas tradicionales y una forma de cocinar muy ligada a la memoria familiar.

"Me da igual lo Michelin"

El veredicto final ha sido claro. Tras probar las migas, la lengua de ternera, el pastel de liebre, la carne guisada, el cochifrito y la sopa de almendra, Cocituber ha asegurado que le da "un 10". También ha añadido que le da "exactamente igual lo Michelin y todo". Por último, el creador de contenidos ha querido dejar claro además que su recomendación responde a una opinión muy sincera. "Me he dedicado a visitar restaurantes de toda España diciendo siempre la verdad. Sin filtros, sin postureos".