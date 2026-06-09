Un accidente con un herido grave y fuga marca una semana con 19 siniestros en Mérida

La Policía Local de Mérida ha atendido 19 siniestros viales durante la semana del 1 al 7 de junio, un balance en el que ha destacado un accidente con lesiones graves en la calle Felipe Corchero y la posterior instrucción de un atestado por un presunto delito de "lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente".

Según los datos facilitados, de los 19 atestados tramitados por siniestralidad vial, 18 han sido por daños materiales y uno por daños personales. Este último se ha producido en la calle Felipe Corchero, donde se han visto implicados un turismo y una motocicleta. El siniestro se ha saldado con un herido grave y con la correspondiente imputación penal del responsable.

Dos conductores sin licencia

Además de las intervenciones por siniestralidad vial, la Policía Local ha tramitado durante la pasada semana dos diligencias para juicio rápido por delitos contra la seguridad vial relacionados con la conducción sin la preceptiva licencia.

Estos dos casos se han registrado en la zona de la Puerta de la Villa y en la calle Suárez Somonte, donde los agentes han actuado tras detectar a conductores que circulaban sin contar con el permiso correspondiente.

Un patinete contra un turismo

Entre las actuaciones destacadas también figura una intervención en la calle Anas, donde se han producido daños materiales tras la colisión de un "patinete (VMP) contra un turismo en movimiento". Según el balance policial, el accidente ha estado motivado por no respetar la preferencia de paso.

Este tipo de siniestros vuelve a poner el foco en la convivencia entre vehículos de movilidad personal y turismos en el casco urbano, especialmente en zonas de circulación compartida.

Una alcoholemia positiva

En paralelo, dentro de las labores de prevención y vigilancia del tráfico, la Policía Local ha realizado 36 pruebas de alcoholemia durante la semana. De ellas, 35 han dado resultado negativo y una ha derivado en una infracción administrativa.

El balance semanal deja así una combinación de siniestros con daños materiales, un accidente con consecuencias graves y varias actuaciones por delitos contra la seguridad vial en distintos puntos de la capital extremeña.