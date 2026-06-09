El fuerte olor destapa una plantación de marihuana oculta en una nave de Mérida

El olor fue la primera pista. Las quejas anónimas de varios vecinos por el fuerte olor a marihuana en las inmediaciones de La Corchera han acabado destapando una plantación oculta en una nave aparentemente abandonada de Mérida. La Policía Nacional ha desmantelado el cultivo ilegal, situado en el entorno del barrio de San Agustín, y ha intervenido 155 plantas de marihuana.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación comenzó a mediados del pasado mes de mayo, cuando el Grupo de Estupefacientes de Mérida fue alertado por indicativos de Seguridad Ciudadana de que en la zona podía existir una plantación de marihuana de cierta entidad. A esas sospechas se sumaron las quejas vecinales por el olor, aunque inicialmente se desconocía el punto exacto del cultivo.

Vigilancia en la zona

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y acotaron la búsqueda entre las calles Calamonte y Torremejías, en el barrio de San Agustín. Durante las comprobaciones, los investigadores detectaron que el olor se intensificaba especialmente en horas nocturnas y que coincidía con la apertura de las puertas de una nave situada en la calle Torremejías, desde la que una persona salía a pasear un perro.

Las pesquisas permitieron comprobar que la nave no disponía de suministro eléctrico, aunque desde el exterior se escuchaba con claridad un ruido constante. Los agentes contactaron entonces con los propietarios del inmueble, que manifestaron que hacía más de un año que no acudían a la nave y que desconocían la existencia de la plantación. Según indicaron, habían permitido su uso a un vecino que les había propuesto la compra del inmueble.

Agentes de la Policía Nacional durante una intervención policial. / El Periódico Extremadura

155 plantas y enganche ilegal

El pasado 3 de junio, agentes del Grupo Operativo de Respuestas accedieron al interior de la nave y confirmaron la existencia de un cultivo ilegal de marihuana. En el registro localizaron un total de 155 plantas, además de focos led, aire acondicionado y otros elementos necesarios para intensificar el crecimiento de las plantas.

La instalación contaba también con un enganche eléctrico ilegal, por lo que al responsable se le imputa, además de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, otro por defraudación de fluido eléctrico.

Un joven de 29 años investigado

Al día siguiente de la intervención, se personó voluntariamente en la Comisaría de Mérida el presunto responsable de la plantación, un varón de 29 años. Según la Policía Nacional, ya contaba con antecedentes por hechos similares.

La investigación ha permitido desmantelar una plantación que permanecía oculta en una nave cuyos propietarios, según han trasladado a los agentes, desconocían por completo el uso que se estaba haciendo del inmueble.