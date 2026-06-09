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Patrimonio emeritense

La limpieza que devuelve esplendor al Puente Romano y a la Alcazaba Árabe de Mérida, ¡en imágenes!

El Consorcio ha actuado tras las lluvias para retirar maleza y realizar labores de consolidación en dos enclaves del conjunto monumental

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza.

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza. / Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Puente Romano sobre el río Guadiana vuelve a mostrar estos días una imagen más despejada y cuidada tras los trabajos de conservación y limpieza realizados por el equipo de Mantenimiento del Consorcio de la Ciudad Monumental. La intervención se está llevando a cabo una vez superado el periodo de lluvias, cuando la vegetación (hierbas y otras plantas) había comenzado a ganar terreno en distintos puntos de este emblema histórico de la capital extremeña.

Maleza

Las tareas se han centrado en la retirada de maleza que nace entre las piedras del emblemático puente, siempre con personal especializado y con el objetivo de preservar el monumento sin alterar su estructura. Después esta operación, el histórico viaducto romano, una de las grandes joyas del conjunto emeritense declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993, relucirá de nuevo con todo su esplendor sobre el río.

Noticias relacionadas y más

Alcazaba Árabe

Los trabajos también han incluido labores de limpieza y cuidado en la Alcazaba Árabe, otro de los enclaves patrimoniales más destacados de la localidad. Desde el Consorcio se ha recordado que el Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida es tan amplio como exigente y requiere intervenciones constantes para conservarlo en las mejores condiciones.

Álbum fotográfico

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza.

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza. / Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza.

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza. / Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza.

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza. / Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza.

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza. / Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza.

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza. / Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza.

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza. / Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza.

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza. / Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza.

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza. / Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza.

Dos joyas de Mérida vuelven a relucir tras los trabajos de limpieza. / Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

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