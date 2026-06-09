Lobón acoge con éxito las II Jornadas de Historia y Crónicas Extremeñas

La localidad de Lobón albergó el pasado sábado día 6 las II Jornadas de Historia y Crónicas Extremeñas, un evento organizado por la Asociación de Cronistas Oficiales de Extremadura (Acroex). El acto inaugural dio comienzo a las 9:00 horas con la bienvenida del alcalde del municipio, el Ilmo. Sr. D. Roberto Romero Gragera.

Todas las ponencias presentadas destacaron por su altísimo nivel académico, estando excelentemente coordinadas y conducidas por el cronista oficial de la localidad, Manuel García Cienfuegos. Tras la finalización de las jornadas, la asociación celebró su Asamblea General ordinaria a partir de las 13:00 horas.

Al término de la sesión, los participantes se trasladaron al conocido 'Balcón de Extremadura', un emblemático enclave con destacadas vistas panorámicas. Allí, Noelia Peral Rodríguez y Ana Teresa Ortega Núñez, junto a todo su equipo, ofrecieron a los asistentes una notable experiencia gastronómica, elaborada por integrantes del Proyecto Escala Conecta Vegas Bajas de la Mancomunidad I.S. Vegas Bajas,

Desde Acroex han querido transmitir su más profundo agradecimiento al pueblo de Lobón por su gran colaboración y la cálida acogida brindada durante toda la jornada, haciendo extensivo este reconocimiento a su Ayuntamiento y a su alcalde-presidente, Roberto Romero Gragera.