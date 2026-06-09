Malú y Pablo López, doble cita grande este fin de semana en Mérida

Hay bastantes maneras de entender que a los emeritenses les gusta la música en directo y que este tipo de eventos tienen cada vez más tirón en la capital extremeña. Pero esta semana hay una muy clara: mirar hacia el Teatro Romano y ver cómo el Stone&Music Festival encadena dos noches seguidas con nombres de los que llenan conversaciones antes incluso de que suene la primera canción.

Dos noches seguidas de conciertos

La primera cita será este viernes 12 de junio con Malú, que actuará a las 22.15 horas. La artista llega a Mérida con el arranque de su "QUINCE Tour", una gira que abre nueva etapa y que recupera del mismo modo ese repertorio que buena parte del público no necesita consultar porque ya lo lleva aprendido de casa. Para su espectáculo todavía figuran entradas disponibles en el canal oficial de venta, aunque algunas zonas pueden ir completándose conforme avance la semana.

Un día después, el sábado 13 de junio, también a las 22.15 horas, será el turno de Pablo López, que regresa al Stone con "El Niño del Espacio". El malagueño vuelve al Teatro Romano con piano, banda y una gira que combina sus grandes éxitos con canciones nuevas. En su web oficial, la cita de Mérida aparece ya marcada como agotada, señal de que en la ciudad había ganas de sentarse frente a su universo de teclas, silencios y estribillos largos.

El Stone, ya como ritual emeritense

El interés no sorprende demasiado. El Stone&Music Festival se ha instalado en el calendario cultural de Mérida con una fórmula difícil de copiar: artistas reconocibles, noches de junio y un escenario que no necesita decorado porque lo trae todo puesto desde hace siglos. En Extremadura hay festivales de muchos tipos, pero el Teatro Romano juega en otra liga: allí una balada parece más solemne, un estribillo crece de golpe y cualquier pausa entre canción y canción suena casi a ceremonia.

El fin de semana queda así con dos citas claras para quienes quieran música en directo. Malú abrirá la agenda el viernes con una gira nueva y canciones de sobra conocidas por el público, mientras que Pablo López tomará el relevo el sábado. Dos noches seguidas en el Teatro Romano que confirman el tirón del Stone y las ganas de concierto en la capital extremeña.