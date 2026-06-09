Una marea verde y amarilla
Qué hay detrás de la salida desde Mérida de 120 motoristas de la Guardia Civil rumbo a tres provincias
Los alumnos de la Escuela de Tráfico recorrerán 800 kilómetros por Badajoz, Cáceres y Salamanca en la recta final de su formación
120 motoristas de la Guardia Civil han salido desde la Escuela de Tráfico de Mérida para recorrer durante dos días carreteras de Badajoz, Cáceres y Salamanca. La marcha forma parte del XI Curso de la Especialidad de Tráfico en la modalidad de Motorista y se ha planteado como uno de los últimos adiestramientos prácticos antes de que los alumnos finalicen su formación.
La salida se ha producido desde la propia escuela emeritense y el recorrido se desarrollará entre el 9 y el 10 de junio. En total, los participantes completarán una ruta de aproximadamente 800 kilómetros, acompañados por diferentes vehículos de apoyo, entre ellos un furgón, un furgón taller y una ambulancia de soporte vital básico.
Una ruta de larga duración
La marcha está considerada como una práctica de larga duración dentro del proceso formativo de los futuros motoristas de la Agrupación de Tráfico. Los alumnos han salido a la carretera junto a instructores y profesores del centro de enseñanza, con el objetivo de reforzar la conducción de motocicletas en condiciones reales y en distintos tipos de vías.
Durante el recorrido, las carreteras de las tres provincias se teñirán de los colores característicos de los motoristas de Tráfico: el verde y amarillo de la Guardia Civil. La imagen de las 120 motocicletas avanzando en grupo será una de las estampas más llamativas de esta fase final del curso.
Recta final del curso
La finalización del curso está prevista en Mérida el próximo 30 de junio. Ese día, los alumnos recibirán el título que les habilita para solicitar un cambio de destino a unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Con esta marcha, los participantes encaran la recta final de una formación específica que les permitirá incorporarse como motoristas a las unidades de Tráfico, una especialidad clave en la vigilancia, regulación y seguridad de las carreteras.
- Mérida arropa a Juan Carlos Nieto, el funcionario del SEPE expedientado por atender sin cita previa: "No es caridad, es mi trabajo"
- El Ministerio de Trabajo alega 'múltiples motivos' en el expediente al funcionario Juan Carlos Nieto en Mérida
- Viajar sin maleta ni hotel desde Mérida: escapadas de mañana para volver antes de comer
- El granero abandonado de 10.500 toneladas que Adenex y Fondenex quieren salvar como BIC en Mérida
- El Acueducto de los Milagros se harta de eventos: vecinos de Mérida preparan una queja formal
- El expediente al funcionario que atendió sin cita en el SEPE de Mérida salta al Defensor del Pueblo y a la Asamblea
- El Mercado de Calatrava: historia y despertar de Mérida
- José Mercé, a las puertas de su concierto en el Teatro Romano: 'Cantar en Mérida es estar como en otra galaxia