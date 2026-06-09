Qué hay detrás de la salida desde Mérida de 120 motoristas de la Guardia Civil rumbo a tres provincias

120 motoristas de la Guardia Civil han salido desde la Escuela de Tráfico de Mérida para recorrer durante dos días carreteras de Badajoz, Cáceres y Salamanca. La marcha forma parte del XI Curso de la Especialidad de Tráfico en la modalidad de Motorista y se ha planteado como uno de los últimos adiestramientos prácticos antes de que los alumnos finalicen su formación.

Motoristas de la Guardia Civil preparados para iniciar la marcha desde la Escuela de Tráfico de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

La salida se ha producido desde la propia escuela emeritense y el recorrido se desarrollará entre el 9 y el 10 de junio. En total, los participantes completarán una ruta de aproximadamente 800 kilómetros, acompañados por diferentes vehículos de apoyo, entre ellos un furgón, un furgón taller y una ambulancia de soporte vital básico.

Una ruta de larga duración

La marcha está considerada como una práctica de larga duración dentro del proceso formativo de los futuros motoristas de la Agrupación de Tráfico. Los alumnos han salido a la carretera junto a instructores y profesores del centro de enseñanza, con el objetivo de reforzar la conducción de motocicletas en condiciones reales y en distintos tipos de vías.

Motoristas de la Guardia Civil preparados para iniciar la marcha desde la Escuela de Tráfico de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Durante el recorrido, las carreteras de las tres provincias se teñirán de los colores característicos de los motoristas de Tráfico: el verde y amarillo de la Guardia Civil. La imagen de las 120 motocicletas avanzando en grupo será una de las estampas más llamativas de esta fase final del curso.

Recta final del curso

La finalización del curso está prevista en Mérida el próximo 30 de junio. Ese día, los alumnos recibirán el título que les habilita para solicitar un cambio de destino a unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Motoristas de la Guardia Civil preparados para iniciar la marcha desde la Escuela de Tráfico de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Con esta marcha, los participantes encaran la recta final de una formación específica que les permitirá incorporarse como motoristas a las unidades de Tráfico, una especialidad clave en la vigilancia, regulación y seguridad de las carreteras.