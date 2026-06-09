El vandalismo se ceba con el arroyo de Calamonte una semana después de su limpieza

El arroyo de Calamonte ha vuelto a sufrir las consecuencias del incivismo apenas una semana después de haber sido limpiado. Según ha denunciado el ayuntamiento calamonteño en sus redes sociales, en el cauce han aparecido de nuevo piedras, residuos y restos de materiales arrojados de forma intencionada, una situación que ha generado preocupación por el deterioro de un espacio natural que acababa de ser acondicionado.

Lluvias intensas

El consistorio ha advertido de que estos actos vandálicos no son una simple muestra de suciedad ni un problema menor. La presencia de piedras y residuos en el mencionado cauce puede derivar en un riesgo y un problema muy serio si se registran lluvias intensas, ya que estos elementos pueden obstaculizar el paso del agua y provocar situaciones complejas en el entorno. Lo que empieza como una conducta irresponsable puede acabar teniendo consecuencias para todo el municipio.

Piedras arrojadas en el cauce del arroyo de Calamonte apenas una semana después de su limpieza. / Ayuntamiento de Calamonte

Cuidar el pueblo es tarea de todos

El ayuntamiento ha reclamado responsabilidad ciudadana y colaboración para frenar este tipo de comportamientos y mantener limpio el arroyo. "Cuidar Calamonte es tarea de todos", han señalado desde la institución, que ha insistido en que seguirá trabajando por una localidad más sostenible y respetuoso, aunque ha dejado claro que la conservación de los espacios naturales exige también el compromiso de los vecinos.