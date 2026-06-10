Descubre en Lobón el "Balcón de Extremadura" y su asombrosa historia a orillas del Guadiana

¿Estás planeando tu próxima escapada por el suroeste de España y buscas un destino que combine historia, paisajes de infarto, leyendas y una gastronomía de chuparse los dedos? Deja de buscar. Hoy te llevo a Lobón, un encantador pueblo de la provincia de Badajoz, el cual tuve el placer de visitar la semana pasada. El pueblo se alza como un auténtico mirador natural sobre las Vegas Bajas del Guadiana. A medio camino entre Badajoz y Mérida y a tan solo una hora de Cáceres, este rincón extremeño es ideal para quienes aman el turismo de cercanía sin prisas, "slow", pero con mucho que descubrir.

Un mirador de película y patrimonio con alma

Si algo define la silueta de Lobón es su relieve abrupto. El pueblo está construido sobre un promontorio que vigila de cerca la margen izquierda del río Guadiana. Esta ubicación no fue casualidad: en la antigüedad era un enclave militar estratégico clave para controlar los pasos del río y las rutas de tránsito.

El punto de partida obligatorio para cualquier visitante es el Balcón de Extremadura, también conocido por los lugareños como "El Pico". Se trata de un mirador espectacular nacido de un corrimiento de tierras histórico. Desde allí arriba, las vistas de la llanura de las Vegas Bajas del Guadiana te dejarán sin aliento; es el lugar perfecto para ver el atardecer, respirar aire puro y hacer fotos de postal.

Lobón, una joya pacense elevada sobre el Guadiana donde la historia y el paisaje se dan la mano. / El Periódico Extremadura

A pocos pasos del mirador nos topamos con la joya de la corona de su patrimonio: la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Aunque se cree que tiene raíces templarias, el edificio actual es una magnífica muestra del estilo gótico-mudéjar de finales del siglo XV y principios del XVI. Su imponente torre-fachada y su atrio porticado dan la bienvenida al visitante, mientras que en su interior guarda tesoros como la capilla de San Juan Bautista —hecha de sillería de excelente labra— y una singular pila bautismal del siglo XVII que aún conserva su viva policromía.

Historias fluviales: el "Puente de los Suspiros" y el curioso "Puente de Baden"

El río Guadiana ha marcado profundamente la vida de Lobón. Cruzarlo fue durante siglos una demanda histórica insatisfecha. No fue hasta 1935 cuando se inauguró el imponente Puente de los Suspiros —por el que hoy discurre la carretera EX-328—, gracias a la insistencia en prensa del escritor y abogado local Luis Chorot de Coca. Con sus 538 metros de longitud y sus bellos arcos de hormigón armado, fue en su época uno de los viaductos más largos de España.

Pero si investigas rutas de senderismo por la zona en internet, es muy probable que te encuentres con el misterioso "Puente de Baden". ¡No te dejes engañar por el nombre! No tiene nada que ver con la ciudad alemana de Baden-Baden. Se trata de una divertida mala traducción de los buscadores y GPS automáticos, que interpretaron de forma literal el término estructural de "puente badén" —una obra de paso inundable a baja altura—. En realidad, este puente badén es un sitio fabuloso de esparcimiento que cuenta con una agradable área recreativa y mesas de picnic para disfrutar de un día de campo en familia junto al río.

Lobón, una joya pacense elevada sobre el Guadiana donde la historia y el paisaje se dan la mano. / El Periódico Extremadura

Un viaje en el tiempo: el racionalismo de Guadajira

Si eres un apasionado de la arquitectura y la historia reciente, no puedes irte sin visitar Guadajira, una entidad local menor perteneciente al término municipal de Lobón. Fundada en 1955 por el arquitecto Gonzalo Echegaray dentro de las actuaciones del Plan Badajoz, Guadajira es un ejemplo perfecto del llamado "racionalismo de campo". Pasear por sus calles te transportará a mediados del siglo XX gracias a su trazado urbano súper ordenado, sus casas de fachadas encaladas y líneas puras, la bonita Iglesia de San José Obrero y zonas verdes como el Parque de los Colonos.

Gastronomía de Lobón: un festín entre la dehesa y el río

Viajar a Extremadura es sinónimo de comer bien, y Lobón no es la excepción. Aquí la gastronomía se nutre tanto de los productos ibéricos de la dehesa como de las verduras frescas del regadío y las recetas tradicionales del río Guadiana.

Para vivir una experiencia gourmet, debes conocer la producción de la finca Perales de Valdueza. De aquí salen aceites de oliva virgen extra de alta gama premiados internacionalmente —bajo las marcas Marqués de Valdueza y Merula— y deliciosos vinos de pago perfectos para maridar con la comida local.

Lobón, una joya pacense elevada sobre el Guadiana donde la historia y el paisaje se dan la mano. / El Periódico Extremadura

A la hora de sentarse a comer, el restaurante de parada obligatoria es El Parador de Juan, situado en plena avenida de Extremadura. Sus especialidades caseras te harán salivar: desde su espectacular arroz de bogavante hasta el cabrito asado al horno o las carrilleras ibéricas más tiernas. Otro lugar es el Hotel Don Pepo, que, además de ser un alojamiento de 10, en su restaurante ofrece una experiencia gastronómica inigualable.

¿Y para los paladares más tradicionales? Lobón conserva recetas ancestrales que son auténticas reliquias de la cocina fluvial:

• Ajo de peces: un guiso elaborado con peces de río —como barbos o black bass— macerados en un mortero con pan asentado, cilantro, ajo y pimentón de la Vera, para luego freírse y bañarse en una salsa de vino blanco. Se puede tomar caliente en invierno o frío en verano.

Lobón, una joya pacense elevada sobre el Guadiana donde la historia y el paisaje se dan la mano. / El Periódico Extremadura

• Salmorejo de bogas: aquí las bogas se asan sobre ascuas de encina, se disponen en una fuente con tomate y cebolla picada y se aliñan con un majado de ajos asados, vinagre de jerez y abundante aceite de oliva virgen extra, dejándose macerar un día entero.

• Sopa molinera: una sopa hecha con pescados pequeños de río, ajo, pimiento y pan asentado que reconfortaba a los antiguos molineros del Guadiana.

Y de postre, disfruta de la repostería artesanal de la comarca: pestiños con miel de flores, perrunillas, flores extremeñas o los riquísimos repápalos dulces empapados en leche con canela y limón.

Lobón, una joya pacense elevada sobre el Guadiana donde la historia y el paisaje se dan la mano. / El Periódico Extremadura

Tres fiestas que no te puedes perder

El espíritu acogedor de los loboneros brilla con luz propia durante sus celebraciones. Si puedes elegir fechas para viajar, te recomendamos visitarlo durante estos momentos mágicos:

La Pasión Viviente: con cuatro décadas de andadura —comenzó en 1985—, es la representación dramática más multitudinaria de la comarca. Decenas de vecinos se transforman en actores durante la Semana Santa para escenificar pasajes bíblicos desde el Domingo de Ramos hasta la crucifixión y el descendimiento. Feria y Fiestas de San Agustín: del 28 al 31 de agosto, el pueblo se llena de vida. Una mezcla fantástica de verbenas nocturnas, juegos acuáticos infantiles, degustaciones de paella y su famoso concurso de tortillas de patatas. Romería de San Isidro: el 15 de mayo, familias enteras se reúnen en una hermosa alameda junto al río Guadiana para celebrar al patrón de los agricultores con desfile de carrozas, concursos de destreza agrícola y un buen vino artesanal de pitarra.

Lobón, una joya pacense elevada sobre el Guadiana donde la historia y el paisaje se dan la mano. / El Periódico Extremadura

Lobón es, sin duda, uno de esos pequeños secretos de la provincia de Badajoz que merecen ser descubiertos despacio, saboreando cada rincón. Un destino con historia viva, naturaleza desbordante y bocados inolvidables que te harán querer repetir.

¡Apúntalo en tu agenda de escapadas!