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Cultura

La exclusividad del Stone & Music Festival en Mérida deja a Cáceres sin el concierto de Malú

La artista llegó a aparecer anunciada en el Palacio de Congresos de la capital cacereña para el 11 de diciembre de 2026 dentro de su Quince Tour, pero esa fecha ya no figura por las condiciones marcadas por el evento emeritense

Malú, en una imagen promocional.

Malú, en una imagen promocional. / El Periódico Extremadura

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Las coincidencias que presenta la vida no dejan de sorprender. Malú tenía programado y anunciado un concierto en el Palacio de Congresos de Cáceres el 11 de diciembre de 2026, dentro de su esperada gira Quince Tour, con la que presentaría su nuevo disco. Sin embargo, aquella fecha, que en su momento llegó a aparecer anunciada, ya no figura actualmente en el calendario, un cambio vinculado a la normativa del Stone & Music Festival en Mérida.

Exclusividad de actuación

La artista forma parte de la programación del ciclo emeritense y esa participación obliga a cumplir las condiciones fijadas para los conciertos asociados al Teatro Romano de Mérida. Entre ellas se encuentra la exclusividad de actuación en Extremadura, una cláusula que impide compatibilizar determinadas fechas en la región durante el periodo establecido para los cantantes incluidos en la programación.

El caso de Pablo López ayuda a situar mejor lo ocurrido con Malú. No porque una cancelación explique la otra, sino porque ambas situaciones están atravesadas por la misma norma: la exclusividad de actuación en Extremadura que exige el Stone & Music Festival a los artistas incluidos en su programación. En el caso del cantante malagueño, esa cláusula ha terminado con la cancelación de su concierto en el Teatro Romano de Mérida después de anunciarse otra actuación en la plaza de toros de Cáceres el 18 de septiembre.

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Coincidencia llamativa

La coincidencia resulta aún más llamativa porque Malú y Pablo López estaban programados el mismo fin de semana en Mérida, dentro del ciclo que se celebra en el Teatro Romano. Dos artistas del mismo cartel, dos fechas vinculadas a Cáceres y una misma condición marcando el calendario musical extremeño. En el caso de Pablo López, la consecuencia ha sido la cancelación de su cita emeritense. En el de Malú, la parada anunciada en el Palacio de Congresos de Cáceres ya no figura entre las fechas difundidas de su gira.

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