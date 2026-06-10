Suceso
Un hombre se pelea con un matrimonio en la calle Almendralejo y moviliza a la Policía Local y Nacional en Mérida
El altercado se ha producido junto a una farmacia situada en la zona de la Torre Ocaso y ha llamado la atención de vecinos y viandantes
La tranquilidad de la calle Almendrajo, en Mérida, se ha visto alterada esta tarde por una pelea en plena vía pública junto a la farmacia situada en la zona de la Torre Ocaso. Los hechos se han producido alrededor de las 18.30 horas, en un punto de mucho tráfico y tránsito de ciudadanos, donde un hombre, según han relatado testigos presenciales, habría agredido a un matrimonio.
Un hombre muy alterado
De acuerdo con estas mismas fuentes, el implicado se encontraba muy alterado, profiriendo gritos y manteniendo una actitud agresiva. La situación ha escalado rápidamente hasta desembocar en una pelea en la calle, lo que ha provocado la alarma entre vecinos y viandantes que se encontraban en el mencionado espacio a esa hora de la tarde.
Intervención policial
Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de la Policía Local y de la Policía Nacional, que han intervenido para controlar la situación. Tanto la pelea como la actuación policial han llamado la atención de las personas que se encontraban en la zona en ese momento.
Por el momento no han trascendido más datos sobre lo ocurrido ni sobre el estado de las personas implicadas.
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