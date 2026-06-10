Los mapas que cuentan cinco siglos de Mérida salen del Archivo

El Archivo Histórico Municipal de Mérida ha abierto al público una exposición que permite recorrer casi cinco siglos de historia de la ciudad a través de planos, mapas y dibujos conservados en sus fondos. La muestra, titulada 'Muestra de planos, mapas y dibujos (1543-1950)', fue presentada ayer y podrá visitarse hasta este viernes, día 12, en la sede del archivo, ubicada en el Centro Cultural Alcazaba, en horario de 9.00 a 13.30 y de 18.00 a 19.30 horas.

El delegado municipal de Cultura y Bibliotecas, Antonio Vélez, recorrió ayer la exposición y subrayó la importancia del archivo como espacio de conservación de la memoria de Mérida. Vélez destacó la "espectacular profundidad" de la documentación que se conserva y defendió que "los archivos son los custodios de la memoria de la forma más objetiva posible; es realmente donde queda el poso de la historia".

Planos, mapas y documentos históricos expuestos en la muestra del Archivo Histórico Municipal de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

La memoria documental de la ciudad

El archivo emeritense guarda documentos de gran valor desde el siglo XVI hasta la actualidad, con fondos que permiten reconstruir la evolución urbana, social y administrativa de Mérida. Vélez puso en valor también el trabajo de los técnicos municipales, especialmente por su capacidad para leer e interpretar antiguos libros de actas y documentos que, a simple vista, pueden resultar casi indescifrables.

El delegado recordó que el archivo no funciona únicamente como depósito documental, sino como un servicio activo para la ciudadanía y la investigación. En este sentido, señaló que a través de la web del Archivo Histórico Municipal se están digitalizando colecciones como revistas de feria, carteles electorales y semanarios de Mérida de los años 50. Además, el servicio ayuda a numerosas personas a localizar información histórica y familiar y recibe visitas de investigadores procedentes de distintas comunidades autónomas.

Planos, mapas y documentos históricos expuestos en la muestra del Archivo Histórico Municipal de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Un pleito por un molino y los planos de la Mérida moderna

El director del archivo, José Peñafiel, explicó que el objetivo de la exposición es acercar estos documentos a la ciudadanía y permitir que los visitantes puedan disfrutar de piezas que muestran la evolución de Mérida a lo largo del tiempo.

Entre los documentos expuestos figuran planos y mapas históricos, así como dibujos procedentes de expedientes criminales y civiles fechados entre los siglos XVI y XIX. Una de las piezas más curiosas es un mapa a color de la Dehesa de la Piñuela, originado por un pleito administrativo entre el propietario de la finca y un vecino que pretendía instalar un molino harinero.

Planos, mapas y documentos históricos expuestos en la muestra del Archivo Histórico Municipal de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

La exposición abarca un periodo muy amplio, aunque la mayor producción de este tipo de expedientes, especialmente los vinculados a obras públicas municipales, se concentra en el último tercio del siglo XIX, una etapa en la que Mérida empezó a despertar de un largo letargo histórico.

Del siglo XX y hasta 1950 se muestran también proyectos de obras de arquitectos como Rafael Díaz Sarasola y Agustín de Gabriel, entre otros, cuyos fondos forman parte del importante patrimonio documental que el Archivo Histórico Municipal ha recibido o recuperado en los últimos años.