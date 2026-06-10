A las 21.00 horas
Miércoles noche de jazz sin fronteras en Mérida junto al Arco de Trajano
Rodrigo Parejo Quartet ofrecerá un concierto gratuito al aire libre
Rodrigo Parejo Quartet ofrece este miércoles, 10 de junio, un concierto gratuito al aire libre junto al Arco de Trajano de la capital extremeña, dentro del ciclo Las Noches del Trajano del Mitt Jazz Festival.
La actuación comenzará a las 21.00 horas y estará protagonizada por el proyecto del músico transfronterizo Rodrigo Parejo, una propuesta que, según ha señalado el Ayuntamiento de Mérida, “teje puentes entre Oriente y Occidente”.
Un viaje musical entre continentes
El espectáculo plantea una experiencia sonora que trasciende géneros y fronteras, con un repertorio en el que conviven el jazz, el flamenco, las músicas de Japón, Indonesia e India, así como los folklores de Latinoamérica.
El sonido del cuarteto incorpora, según la misma nota municipal, “matices cinematográficos y sonoridades asiáticas”, con paisajes musicales que invitan al viaje desde la libertad del jazz, la improvisación y las músicas creativas.
La cita se enmarca en la programación del Mitt Jazz Festival de Mérida, que lleva la música en directo a espacios patrimoniales de la ciudad con propuestas abiertas al público.
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