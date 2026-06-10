La actuación de Pablo López en Cáceres tumba su concierto en el Teatro Romano de Mérida

El Stone & Music Festival ha anunciado la cancelación del concierto de Pablo López que el artista tenía previsto ofrecer el próximo 13 de junio en el Teatro Romano de Mérida. La decisión se ha producido después de conocerse que el cantante malagueño actuará el 18 de septiembre en la plaza de toros de Cáceres, dentro del Monumental Cáceres Festival, una cita que, según la organización del festival emeritense, resulta incompatible con la exclusividad exigida para los espectáculos que se celebran en el monumento romano.

La organización ha explicado que, de acuerdo con la normativa establecida por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida para la celebración de conciertos en el Teatro Romano, los artistas incluidos en la programación deben mantener la exclusividad de actuación en Extremadura durante el año de celebración del concierto.

Tras conocerse el anuncio de la actuación de Pablo López en Cáceres, el Stone & Music Festival ha comunicado a la oficina del artista la incompatibilidad que suponía esa nueva fecha con las condiciones fijadas para su concierto en Mérida. Sin embargo, al no alcanzarse una solución que permitiera mantener esa exclusividad, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha revocado la autorización para la celebración del espectáculo previsto en el Teatro Romano.

Una cita anunciada en Cáceres para septiembre

La actuación de Pablo López en Cáceres está prevista para el 18 de septiembre en la plaza de toros, con inicio a las 21.30 horas. El concierto forma parte del Monumental Cáceres Festival, organizado por el Ayuntamiento de Cáceres para conmemorar el 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El artista llegará a Cáceres con un repertorio que incluye sus grandes éxitos y nuevas canciones de su esperado álbum, dentro de una gira por algunos de los principales recintos del país y con una cuidada puesta en escena. Las entradas para este concierto tienen un precio de 35 euros en pista y 40 euros en grada, a los que se suman 4 euros de gastos de gestión.

El cartel del festival cacereño incluye además a otros artistas y espectáculos como Raphael, Vanesa Martín, Taburete, Rosario Flores y La Flamenca.

La exclusividad del Teatro Romano

Según ha señalado el Stone & Music Festival, la incompatibilidad deriva del artículo 3.3 de la normativa reguladora de celebración de conciertos en el Teatro Romano de Mérida, que fija la obligación de mantener la exclusividad de actuación en Extremadura durante el año del concierto.

La organización ha lamentado "profundamente las molestias" que esta situación pueda ocasionar a los espectadores que ya habían adquirido sus entradas para la cita de Pablo López en Mérida.

Devolución de las entradas

El importe de las entradas adquiridas de forma online será reintegrado automáticamente a partir de este miércoles, 11 de junio, mediante el mismo método de pago utilizado en la compra.

Las personas que compraron sus entradas de forma presencial podrán solicitar la devolución del importe desde esa misma fecha en la taquilla ubicada en la plaza de España de Mérida.

La taquilla abrirá esta semana el jueves de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 de la noche, mientras que el viernes y el sábado permanecerá abierta de 10.00 a 14.00 de la tarde.